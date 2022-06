OM cera / OM gesloten

Posted in

Relaciona cu e molester cu ta spera relaciona cu e mal tempo Bonnie, OM lo ta cera desde awe 29 juni 2022 pa 12’or di merdia te cu diabierna prome di juli 2022. Riba dialuna 4 di juli2022 OM ta spera di ta up and running.

Tur afspraak relaciona cu e carta di buena conducta (vog) a wordo posponi pa diamars 5 di juli 2022. Personanan cu tabatinun afspraak pa busca nan vog, por bin diamars riba e mes orario.

Despensa nos e molester.

In verband met de verwachte overlast van de storm Bonnie zal het OM vanaf heden 29 juni 2022 om 12 uur ’s middags tot en met vrijdag 1 juli 2022 gesloten zijn. Op maandag 4 juli 2022 hoopt het OM weer up and running te zijn.



Alle afspraken in verband met de verklaring omtrent het gedrag (vog) zullen worden verschoven naar dinsdag 5 juli 2022. Personen die een afspraak hadden voor het ophalen van de vog, kunnen op dinsdag hetzelfde tijdstip aanhouden.

Excuses voor het ongemak.