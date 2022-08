Secretaris General di MEP na Mike Eman: Hulanda mester sacu: Mike Eman a duna su ruman Ven Eman 1.9 Miyon pa 1 auto di Drag Race

Den calidad di Secretaris General di MEP Endy Croes ta reacciona riba e carta cu Mike Eman a entrega na VNO simanpasa. Dicho carta a wordo firma pa Marisol “Kukwisa” Tromp di partido MAS y tambe Miguel Mansur di Accion 21. Hunto nan a entrega un carta pidiendo pa Hulanda tuma Aruba over. Ora nuncabo a lucha pa Status Aparte berdad, bo no sa su balor.

Frapante ta e parti unda Mike Eman a skirbi un alinea den dichocarta pa Hulanda referiendo na ‘Nepotisme’ y ‘Vriendjiespolitiek’. Mike Eman den dicho carta pa Hulanda kier tilda e Gobiernoactual di ‘Nepotisme’ y ‘Vriendjiespolitiek’. ‘Het kan verkeren’! Mike Eman a lubida hopi lihe con Mike a cria su famia y amigonan cu miyones di placa di pueblo. Pa refresca memoria di Mike nos ta recorde con Ven Eman su ruman homber a ricibi nada mas y nada menos cu 1.9 miyon florin como “SPONSERSHIP” pa 1 auto di careda cu a core na Merca bou nomber di Team Aruba! Pista di Palo Marga tabata deteriorando y necesidad pero no a ricibi ayudo mientras Mike su ruman si a wordo privilegia cu 1.9 miyon di fondonan di pueblo. Desde fin di 2017 cu mi a fungi como Parlamentario mi a haci uzo di mi derecho pa hacipreguntanan por escrito na entre otro ATA y AAA. Den contestaoficial ricibi di ambos a wordo confirma cu Ven Eman (ruman di Mike Eman) a ricibi 1.6 miyon florin pa 1 auto di careda a travesdi ATA. Mike no a keda solamente na ATA paso Mike a pidi y brinda fabor na su ruman Ven Eman a traves di AAA tambe. AAA tambe a confirma por escrito cu Ven Eman a ruman di Mike Emana ricibi 300 mil florin adicional via AAA. Pues ruman di Mike Eman esta Ven Eman a ricibi un total di 1.9 miyon florin di rumanpa ruman. Te hasta tabatin un contracto nobo di 1 miyon florin extra firma momento cu AVP a baha pero e Gobierno nobo na2018 a logra kibra e contracto aki. Na Mike Eman con bo ta categorisa esaki? ‘Nepotisme’’ of vriendjiespolitiek’? Mike poraclara si esaki ta ‘Nepotisme’ of’ vriendjiespolitiek’? Of kisas‘Friends & Family’? Mike su ruman muhe Sandra Eman tambe a traha cu Mike y a cobra aparentemente alrededor di 1 miyonflorin. Mike por aclara? ‘Nepotisme’ of ‘vriendjiespolitiek’? Antonet Mike Eman kier manda carta Hulanda cu tanto barbaridad. Nos sa cu VNO ta lesa tur articulo den prensa y ta traducinanmandanan pa Hulanda. Pues cu hopi placer si VNO mester pruebadi dicho cartanan cu ta comproba cu Ven Eman a ricibi 1.9 miyonflorin for di su ruman Mike Eman esakinan ta na Staten pero mi tambe tin copia. Henter siman nos lo sigui descifra e carta sin pia sin cabes di Mike Eman pa Hulanda unda Mike ayuda pa Marisol Tromp y Minguel Mansur manera 3 traidor di patria ta pidiHulanda pa tuma over solamente pa rasonnan personal paso nan no por deal ainda cu e resultado di eleccion. Nos tin un sistemademocratico unda pueblo ta scoge su representantenan cada 4 aña. Laga pueblo scoge e proximo eleccion su representantenan y noyora na Hulanda pa intermedia. Mike bin bij!