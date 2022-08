[VIDEO] Chauffeur deteni y dama pasahero herida despues cu nan a cana bay ora nan a dal riba pilr di un cas

Dialuna madruga a drenta informe di cu tin un auto cu a dal riba un cura di cas na Cunucu Abao, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na caminda pa e sitio a drenta un otro informe di cu e 3 personanan den e auto a core bay. Ta trata aki di un dama y homber y cu c core bay zuid. Un patruya a bay na e sitio y e otro a sali bay busca nan. Nan a bin encontra cu di nan den e rooi di Hato pa Pos Abao, ta trata aki di un dama seriamente herida na cabes y e chauffeur cu tabata bao influencia. Na e sitio di accidente a bin compronde cu tabata tin 3 hende den e auto. E auto a bini for di Bubali cu velocidad halto y yegando e crusada dilanti Madame Janette Restaurant e chauffeur a primi brake pero debi na e velocidad halto y e tera riba caminda esaki no a para na tempo y a bay dal riba un pilar di e entrada di e cas manda e porta un bon distancia. E impacto tabata fuerte y e dama pasahero a bay dal su cabes asina fuerte riba e windshieel cu hasta cabeynan y pida cuero a keda pega na e windshield asina mes herida nan a baha for di e auto ranca e plachi number dilanti y core bay zuid. Den e trayecto a zwaai e plachi number afo pero como tin testigonan cu a mire a recoge esaki y a duna polis. Polis a rondea den e area y ta te yegando Pos Abao a logra topa e chauffeur como e dama pasahero sinta na banda dilanti. E dama tabata seriamente herida y tabata keha di hopi dolor. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y transporte pa hospital. Mientras e chauffeur a ser deteni pa core auto bao influencia, core duro causa accidente y bandona sitio di accidente.

