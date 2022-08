Polis y ambulans a bay Sabanilla Abao pa un persona benta abao cu no tabata reacciona

Posted in

Diamars mainta a drenta informe di cu tin un persona benta abao y no ta reacciona

mesora a dirigi tanto polis comonambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a nota e persona di edad benta abao y no tabata halando rosea. Na yegada di e ambulans a nota cu e persona no ta halando rosea mas y a solicita presencia di un dokter. Na yegada di e dokter a constata cu e persona a fayece. Na e famia di e fayecido ta bay nos mas sincero palabranan di condolencia.