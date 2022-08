[VIDEO] Low cost flight y sin duna cara a pone polis mester a duna cara pa Aruba.

Tabata diamars anochi cu varios polis di Oranjestad y Santa Cruz mester a bai reforsa polis di frontera y security airport mirando grupo minoritario di pasahero no a gusta con e aerolinea Wingo tabata gaña nan mientras no por a duna nan documento riba papel pa garantisa nan cancelacion di vuelo. Aki tambe ta papia cu trato tabata nada agradabel paso prome a duna nan algun chips y awa cu tabata tin riba avion y no un bon pa bai busca cuminda, tambe tabata tin pasahero cu coneccion nacional di Colombia y tambe international ( cu otro aerolinea ) unda Wingo a gaña bisa cu na Colombia immigracion lo yuda nan haya nan coneccion. Pasahero cu no ta prome bes ta biaha a cuminsa rabia y riba dje ora un personal ta pone sera su boca. Video ta papia pa su mes. Pasahero mes a pidi polis unda nan a busca un hotel pero sin cuminda, na hotel no ta inclui cuminda unda pasahero mes mester a bai busca algo di come den sercania di e hotel, maltrato paso no ta prome biaha esaki ta pasa y mas aun trahador nan cu no sa con pa atende cu hende. Ta ora un señora dama cu vest oranje a yega a logra haya informe pa cu avion lo por sali siguiente dia si e piloto bira bon of atardi un otro piloto mester bin cu copa via Panama pa asina bula atardi cu dicho avion, te ainda tin pasahero rabia pa forma di gaña y riba dje trata di bisa sera boca y tambe como no tin ningun representante pa duna cara pa asina haya cuminda y resolve esnan di transito. Na final polis ta e unico cu a yuda pa haya luga pa drumi y mayan anochi cu ta diarazon pa por bai Bogota unda esaki ta e punto final ta trata avion boeing 737/800 cu capacidad 186 stoel pero tabata tin 116 pasahero cu 17 pasahero ta local biba na Aruba cu no a haya hotel mientras 99 pasagero tabata turista unda tin hasta muchanan cu nan mayornan. Mester remarca cu via aerolinea nos no a haya mucho informe pero si ta bisa cu grupo pasahero no a presenta tampoco pa desembarque y esei lo ta no show off.

