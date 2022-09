awe24.com hunto cu su seguidornan a logra investiga y yega te na articulonan horta na Paradera y otro sitionan

Diaranson despues di a start un investigacion y den menos di un siman prome cu polis y hasta recherche a actua y yega na propiedadnan horta na Paradera y mucho mas. Ta asina cu polis y recherche ta tarda y hunto cu nos seguidornan y nan informacionnan nos a logra recupera gran parti di hero nan horta door di e sospechoso B. y su secuasnan complice cu a horta su standnan siman pasa. Nos lectornan y seguidornan a tip nos off di e auto su number di auto adres etc. etc. Y a logra yega na e materialnan no di eynan so pero tambe di Sero Janchi. E pueblo cu a fada di warda riba polis conhuntamente cu awe24.com a pone e dotsnan hunto y a logra bay na un cumprado di hero bieuw y a haya tur cos bek di algun ladronicia. E victima di ladronicia a keda masha contento di a ricibi gran parti di su pertenencianan y e otro tambe cual tabata cardinal den recuperacion di su pertenencianan. Danki pueblo pa e informacionnan sigui kere den awe24.com y informa nos di cualkier irregularidad. Ta solo el pueblo salba el pueblo! Pabien Aruba!

