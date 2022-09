[VIDEO] Polis a detene dama bao influencia cu a bira rebelde ora cu a topa su ex den un bar na Kamay

Diahuebs anochi a drenta informe di un problema den un bar na Kamay, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un dama cu tabata burachi y a bira fastioso y rebelde ora cu ela topa cu su ex den e bar y tabata blo busca problema. Na multiple bes polis a pidi pa e bay for di eynan pero e no tabata haci caso di polis ni hasta ora polis a dun’e ordo pa e bay. No a keda nada otro cu yama e vehiculo di transporte pa asina hib’e deteni pa warda di polis.

