Secretario General di MEP: Duna Cesar loke ta di Cesar. Di un deficit di 1.028 miyon 2020 pa un deficit di 25 miyon den 2023 merece su aplauso.

Secretario General di MEP ta cuminsa na felicita Gabinete Wever Croes || pero muy special nos Minister President sra. Evelyn Wever – Croes y nos Minister di Finansa sra. Xiomara Maduro, kendenan ta e motornan hunto cu e profesionalnan tras di e logro aki. Momento pandemia a dal na maart 2020 unda cu mundo y Aruba a ‘shut down’. Aruba cu ta depende mas di 95% riba turismo a bay plat y no tabatin entrada. Momentonan di angustia unda mester tuma decisionnan sin sa unda nos lo bay termina como cu no ta existi un draaiboek e tempo ey pa un pandemia. Pues curashi y vision pa nos a traspasa den e momentonan dificil aki.

AVP a vota contra Presupuesto 2020:

Momentonan asina ta pone hende pensa cu ta e momento pa nos para hunto pa henter e pueblo di Aruba. Expertonan di Banco Central y Economische Zaken ambos a calcula cu Aruba lo tin necesidad di mas di 1000 miyon pa traspasa e aña y brinda ayudo na pueblo. SVB a calcula cu 37000 hende lo por perde trabou. Cu tur e informacionnan aki conoci AVP a vota contra Presupuesto di Aruba 2020 y alabes a bandona edificio di Parlamento sin importa un “bledo” pa un ayudo pa comunidad. Cifranan na final a conclui un deficit di pais Aruba di 1028 miyon. Hulanda si a saca un man y a presta Aruba 1000 miyon desde pandemia pa awor. Secretario General di MEP ta sinti necesidad pa splica esaki paso AVP no por ta pidi bo voto anto e momento mas critico cu TUR hende di Aruba mester a uni of ‘atleast’ “vota” VOOR pa e presupuesto di ayudo na 2020, AVP a bira lomba na e ayudo pa pueblo. Esaki ta prohibi pa lubida.

Den apenas 3 aña di un deficit di 1.028 miyon pa un deficit di 25 miyon:

Nos mester duna Cesar loke ta di Cesar. Sigur no ta placentero pa goberna den crisis y Pandemia pero saliendo di Crisis nos a confonta nos mes cu guera di Rusia /Ukraine cual a afecta prijs di petroleo, gasolin, awa, coriente, fleta y comestibel y Aruba a bolbe cay den un “dip” pa factornan fuera di man di cualkier gobierno. Momento a tuma e gobierno over for di man di AVP na november 2017 cifra nan di Banco Central y Finansa Publico di Aruba a prueba cu Mike Eman y AVP a presta 2200 miyon cu deficitnan gigantesco di mas di 400 miyon pa aña sin cu tabatin ningun crisis na mundo. Pa e motibo aki CAFT/ LAFT a haya bida na Aruba esta desde aña 2014. Banda di esaki rapport Bo Aruba a ilustra cu prueba un otro 1600 miyon cu te awe Benny ni Mike a contesta riba dije. Alabes a mara e pueblo cu PPP proyecto na balor di 82.4 miyon pa aña te 2037. A mara man di 7 Gobierno pa paga e debe cu AVP a ocasiona sin cu tabatin un crisis. Unico crisis cu tabatin tabata den cas di partido AVP. No obstante tur esaki plus un pandemia y un guera e gobernacion actual trahando inteligentemente a reduci e deficit di 1.028 miyon cu esaki tabata na 2020 pa 25 miyon pa cu aña 2023. Tur esaki cu mira pa un surplus den 2024 unda Aruba finalmente lo cuminsa paga e debenan ocasiona pa Mike y AVP. En bista di un maneho responsabel y e resultado cu esaki ta brindando Aruba nos mester por duna un aplauso na tanto nos Minister President, sra. Evelyn Wever Croes, nos Minister Finansa, sra. Xiomara Maduro y coalicion hunto cu tur nos profesionalnan den veld. Gabinete Wever Croes || trahando responsabel!