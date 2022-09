Minister Maduro ta reacciona riba e carta di e coalicion di oposicion di AVP riba Presupuesto 2023

Oposicion kier pa Gobierno ‘trek in’ e Presupuesto 2023 pa algun motibo cu ta wordo contra aresta pa Minister Maduro di Finansa

E Presupuesto ta ‘misleidend’ paso a bisa cu ta bin cu BTW y awo ta hisa BBO

Gobierno a splica den conferencia di prensa y tambe riba pagina 3 y 4 di Memorie van Toelichting di Presupuesto 2023 por lesa den e puntonan di salida di e presupuesto, cu entrada den 2023 lo conta cu un subida di BBO di 1%. BBO ta conoci desde 2007 pues por calcula e entrada cu esaki ta bay produci cu tur siguransa. No tin nada misleidend aki. Den un presupuesto bo ta inclui entrada, no ta relevante si e entrada ta bin di BTW of di BBO.

Presupuesto 2023 no tin peso pasobra CAFT y Raad van Advies no a duna conseho nobo

Gobierno no a pidi CAFT y tampoco Raad van Advies un conseho nobo despues cu a haci cambio di entrada di BTW pa BBO, pa motibo cu e cambio aki no tabata algo drastico cu ta cambia e esencia di e ley of ta cambia e maneho of e scenario financiero grandemente pa cual lo ta necesario pa CAFT of Raad van Advies bolbe tira bista riba e concepto di Ley pa Presupuesto 2023. Tur dos organo a duna nan conseho y Gobierno a tene cuenta cu nan.

CAFT a duna conseho cu ‘voorlopige karakter’ y no definitivo

E Parlamentarionan mester sa cu CAFT su ‘uiteindelijk advies,’ su conseho final ta bin ora cu nan repasa e Presupuesto 2023 despues cu Parlamento aproba esaki. CAFT a duna 9 recomendacion y Gobierno a tene cuenta cu tur y riba pagina 14 te cu 19 di e Memorie van Toelichting por lesa den ki manera Gobierno a tene cuenta cu e recomendacionnan di CAFT den Presupuesto 2023.

CAFT ta bisa cu Presupuesto 2023 ‘ta zeer gebrekkig gemotiveerd’ y pesey no por midi si e ta realistico

CAFT ta indica den nan conseho cu nan no a haya informacion ainda di cuenta anual di algun entidad di gobierno y cu mester a adapta e entradanan na crecemento economico mas nobo y cu ainda por bin cambio di presupuesto 2022. Den e Memorie van Toelichting, Gobierno a para keto na cada punto y a brinda splicacion extenso pa Parlamentarionan ta informa.

Gobierno ta hisa entrada so y no baha gasto

Den e Memorie van Toelichting Gobierno a brinda tur splicacion riba e gastonan cu a wordo contene y baha. A ilustra e informacion tambe pa asina Parlamento por tin un miho bista financiero.

Puro wega politico pa desvia atencion

Na e puntonan treci dilanti den nan carta, e coalicion di oposicion di AVP ta demostra cu nan no a ni sikiera tuma tempo pa lesa y compronde kico tin poni den Presupuesto 2023. Nan a djies core recuri na algo pa desvia atencion di e hecho cu Minister di Finansa a logra entrega Presupuesto 2023 na ora y pa desvia atencion di e mancha cu Parlamentario Benny Sievinger ta pone den e dianan aki riba Parlamento cu e caso di Avestruz.