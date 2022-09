Polis a topa cu conocido V. cu partinan di airco den dje y a confisca e vehiculo.

Posted in

Diaranzon madruga durante patruya polisnan atento di distrito 2 (Noord) a nota un auto sospechoso dilanti un snacktruck na Paradera. Mesora nan a bay controla y a mira cu e conosido di polis V. hunto cu un dama conosi tambe. Pero nan a cana bay lagando e auto atras, ora polis a bay mira den e auto a nota un cantidad di partinan di airco. Conosiendo V. polis no a confia e asunto y a confisca e vehiculo pa mas investigacion. Polis a bay tira un bista den cercania y a tuma nota di un airco grandi di Morning Supermarket baha. Pero polis no por a saca afo si nan a kit’e pa benta afo of pa drecha.