Departamento di Impuesto ta indica cu e cumplimento pa cu entregamento di declaracion di impuesto mester mehora

Posted in

ORANJESTAD – Departamento di Impuesto ta un departamento di gobierno cu tin e tarea pa garantisa entrada di impuesto y pa facilita e contribuyente pa por cumpli cu su debernan fiscal. Responsabilidad fiscal ta encera entregamento di declaracion y haci e pago corespondiente na tempo.

E cumplimento (of “compliance”) cu entrega di declaracionnan di impuesto ta un parti importante pa loke ta trata e comportacion fiscal di un contribuyente. Durante e ultimo añanan e cumplimento ta fluctua y a keda den su mayoria bou di 80%. Departamento di Impuesto ta subraya cu e cumplimento pa cu entregamento di declaracion di inkomstenbelasting y winstbelasting mester mehora. Por ripara cu e cumplimento riba tereno di winstbelasting a

cuminsa disminui gradualmente y ta un desaroyo preocupante pa Departamento di Impuesto. Cumplimento pa cu entregamento di declaracionnan mensual ta bayendo den bon direccion y por mehora aun mas.

Aki ta sigui un bista di e “compliance” pa loke ta declaracionnan di impuesto cu a wordo entrega y e esfuerso pa mehoracion riba e tereno aki.



Sin declaracion ta paga mas

Keda sin haci declaracion ta nifica cu Inspector di impuesto lo impone un cobransa taxativo basa riba un calculacion. Alabes e cobransa lo inclui un boet pa incumplimento. Esaki ta nifica cu e contribuyente tin cu paga mas hopi na impuesto locual por causa cu e ta cay den un situacion financiero dificil y inespera.

Trahando pa mehora “compliance”

Departamento di Impuesto ta trahando constantemente pa mehora e compliance pa esaki por yega rond di 80% of 90%. E departamento no solamente ta keda informa e contribuyentenan di nan derecho- y debernan fiscal pero ta actua tambe na momento cu e contribuyente no ta haci caso di e notificacionnan menciona.

Conscientisacion pa cu cumplimento cu debernan di impuesto ta forma un parti esencial di e plan di comunicacion di Departamento di Impuesto pero tambe ta e responsabilidad di empresanan di contabilidad, abogadonan fiscal y tambe representantenan di comercio caminda cu ta enfatisa cu cada contribuyente mester ta consciente di e responsabilidad serio aki. Keda sin entrega un declaracion di impuesto y haci e pago concerni no ta un opcion mirando cu esaki ta castigabel pa ley.

Departamento di Impuesto kier duna mas transparencia den e trabaonan riba tereno di compliance, kier hala atencion di esnan cu no ta cumpliendo debidamente y ta gradici den e mesun rosea e contribuyentenan cu si a cumpli debidamente cu nan deber di entrega nan declaracionnan di impuesto. E grupo aki a demostra e consciencia y importancia di asumi nan responsabilidad. Paso na final “Cumpli cu impuesto ta cumpli cu bo pais.”

Gerencia di Departamento di Impuesto

8 di september 2022