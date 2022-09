WEGA GRANDI DEN TORNEO FEBIAR BOLA 8!

Posted in

ORANJESTAD – Shonnan amante di “old school” biyar, FEBIAR, Federacion di Biyar Arubiano, kier a anuncia cu e diabierna aki, 9 di september, nos ta drentando e final dje prome round robin entre teamnan! Manera tur fanatico sa, mas y mas nos progresa den campeonato, mas y mas naturalesa cruel dje deporte di biyar ta cuminsa separa “the men from the boys”!

Dos siman pasa, e ekipo di Mongoose a haya manera un baño di awa friu memey di heat wave! E ekipo peligroso di Steelers a pasa manera style di un “road kill” ariba nan! Ta bira ora pues pa e Mongoosjes nan cuminsa “get nan acttogether” pasobra asina’ki cos ta pinta scur!

Diabierna awor, 9 di september, e grupo di Mongoosedesorienta tin cu enfrenta nada menos cu e gang di cacho brabo di Pos Abou, nada menos cu Mad Dogs BT! “TheFastest Beasts form the East” lo por enfrenta y frena “TheFastest Drinkers from the West”? Un encuentro pues cu lo ta bale la pena wordo cubri door di VSPN!

N’e otro mesa nos tin nada menos cu e leyendanan di aña 70, Barracuda BT, kendenan lo mester enfrenta e team durisimo di Steelers! Guynan, ta nombernan grandi ta bay enfrenta otro den e prome encuentro entre Steelers y Barracuda! Capitan “El Bon Bon” Evertsz y su compinchenan por wanta e presion dje piscanan feroz di Nort? Aaron “The Baron” Franken no ta “zomaar eenkapitein”! Un capitan cu a yega di nabega lamanan bruto den pasado! E encuentro aki lo ta sumamente interesante pa wak! Shonnan pues, diabierna awor, 9 di september, cuminsando pa 8’or di anochi, prepara bo shot anti-adrenalina pasobra cos ta bay ta hot, red hot, aya n’e palacio di biyar na Tanki Leendert! Porta ta habri desde 6’or, entrada ta completamente gratis, y lo unico cu bo tin cu trece ta bon ambiente y humor! Yega!