Diahuebs mainta a drenta informe di cu tin un persona indesea na Departamento di Labor, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama a bin busca un suma di placa serca un trahado pero e trahador ey a bay y ta cu vakantie ademas eynan no tin ningun suma p’e. Pero e dama ey no kier a sali ni bay for di e sitio. Polis a hala su atencion y a core cun’e for di e sitio.

