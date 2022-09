Prome Minister ta splica tocante e MFA-nan cu a wordoconstrui door di e gobierno anterior HUUR A SUBI FOR DI 36 MIL FLORIN PA 3.3 MIYON FLORIN PA AÑA

Posted in



ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever – Croesdurante e reunion publico den Parlamento pa trata e Nota di Fin di Aña 2022 (Najaarsnota 2022), contestandopreguntanan haci tocante e MFA-nan, a duna un splicacion di esakinan y e status di MFA San Nicolas, dicon San Nicolas nunca a haya su MFA, pero tambe dicon no ta dunanandoe mesun servicio na e Hulpbestuurskantoor San Nicolas, compara cu por ehempel na Censo.

Kico a bay fout?

Den e proyecto aki, diferente cos a bay fout, e gobierno e tempo ey a bisa cu lo construi 5 MFA y cu mester bay paga 3.3 miyon florin pa aña na huur pa e 5 edificionan aki. PromeMinister a splica cu como oposicion e tempo ey a haci hopipregunta den Parlamento, pero niun a wordo contesta. Sinembargo e Parlamentarionan a firma y e MFA-nan a bin. E placa a wordo poni disponibel pa ehecusion di e proyecto aki, pero manera pueblo por a mira, ta pagando actualmente pa 5 edifcio pero a haya 4. Noord, Paradera, Santa Cruz y Savaneta, pero despues placa a caba, pues San Nicolas no a haya.

Remarcabel ta cu antes tabata paga 36 mil florin pa aña pa tur hulpbestuurskantoor na Aruba, varios tabata propiedad di Gobierno y otronan tabata huur. Aworaki ta pagando 3.3 miyon florin pa aña, faltando esun na San Nicolas. Esaki ta un aumento di 9000%.

Situacion actual

Lamentablemente e situacion ey a pone cu tin un problemagrandi, pasobra e hulpbestuurskantoor na San Nicolas mesterwordo renoba. Actualmente no por ni duna servicio di caheradi impuesto mas, consecuentemente nan a sali y bay den e edificio di Postkantoor pa motibo cu e edificio no ta adecua. Hulpbestuurskantoor ta den e edificio ainda pero no pa muchotempo mas.

Tin un poco tempo caba trahando riba un plan pa inverti den e edificio. E idea ta pa percura pa remodela e edificio y amplia e servicionan, pero esaki lo conduci na aumento di huur. AIB ta disponibel pa financia e proyetco, pero como cu lo mester bay paga mas huur lo mester bin Parlamento pa aprobacion, PromeMinister Wever – Croes a splica. Actualmente Ta wardandoriba e finalisacion di e proceso aki pa tine riba papel pa presenta na Parlamento cu ne.

Finalisando Prome Minister a bisa, e intencion ta pa invertiden e edificio pone funciona optimal y cu e caha di DIMP porduna servicio bek eynan. Despues lo trata e diferenteservicionan di Censo, kier trece un loket di Dimas (tin cu reglaesaki cu Minister Glenbert Croes) y un presencia mas establedi Directie Sociale Zaken (mester caba di regla esaki cu Minister Rocco Tjon). Di e forma aki ta aumenta e servicionancu ta duna na e pueblo di San Nicolas.