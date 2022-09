MINISTER ENDY CROES A ATENDE ARUBA INNOVATION SUMMIT 2022.

ORANJESTAD: Recientemente Minister Endy Croes a atende e ‘3rd Aruba Innovation Summit 2022’ organisa pa Futura. E conferencia a hiba como topico ‘The New Era of Reinvention’cu e meta pa inspira tur hende pa uza e habilidadnan cu nan tin caba pa por re-inventa nan mes.

Participantenan a haya presentacionnan interesante como tambe a ricibi tips y conocemento valioso di con pa re-inventa nan mes, nan carera, organisacion of negoshi di oradonan internacional. Sr. Roger Osorio autor di e buki ‘The journey to Reinvention’ alabes fundado di ‘The School of Reinvention’ y docente na Universidad di Pennsylvania a comparti su experiencia, informacion, y duna tips con como ser humano bo pa yega mas cerca na un bida, carera, of negoshi cu ta mas alinea y den sinergia cu bo balornan, pasion, y proposito.

E segundo orado sr. Danilo Weiner ‘Director of Product Innovation’ na MasterCard y ta un innovador cu ta kere den e poder di creatividad, y con esaki combina cu innovacion por tin impactonan positivo den tur aspecto di nos bida. Danilo a comparti su experiencia den e creacion di solucionnan nobo, re-invencion, y con companianan por trece productonan cu realmente ta beneficia e consumidornan y organisacion.

Por ultimo sra. Rowena Marin, lider den innovacion, autor, y ‘Global Agency Lead’ na Google. Sra. Marin ta lidera un programa global cu ta introduci, of yuda personanan pa ta mas habri pa por descubri y explora nan proposito y con nan por mehora nan mes, incluyendo nan bida profesional. Sra. Marin a lidera e sesion interactivo cu participantenan unda a yuda e participantenan pa difini nan balornan, pasion y talento pa determina nan proposito.

Minister Endy Croes ta felicita Futura, e boluntarionan y tur esnan cu di un of otro manera a contribui pa haci e conferencia uno exitoso y hopi interesante.