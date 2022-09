Na Kudawecha un chauffeur burachi a dal 2 auto lagando 2 persona herida

Diabierna anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kudawecha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur burachi coriendo un pick-up dobbel cabina bayendo pabao a bay memey di caminda dal riba un Honda Accord di direccion contrario cu a purba evita e impacto pero no a logra y a dal den dje tog kibrando e wiel completo for di e arm, un otro auto tras di e Honda si a logra evita mientras e Kia Sportage tras di e auto aki a ricibi e golpi frontal. Debi na e fuerte impactonan un dama pasahero den e Honda a resulta herida mientras e chauffeur di e Kia tambe a resulta herida. E chauffeur burachi tabata keha di dolor y a ser atendi te hasta poni den e ambulans caba pero a baha for di e ambulans y polis a dicidi pa bay over na detene pa ta core bao influencia y ocasiona un accidente. Na yegada di e otro ambulans a atende e 2 victimanan y a transporta nan pa hospital.

