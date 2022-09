Posted in

Diabierna anochi DVG hunto cu polis a bay tene un control na sitionan cu te bende cuminda. Na Paradera a sera Paradera Shake pasobra e trahadornan no tabata tin carchi berde y tambe a sera Great Rich pa falta di hygiena. Na Piedra Plat a sera Recuerdos de Ella pasobra nan no tabata tin carchi berde y tambe a haya un ilegal ta traha. Na Sabana Grandi a sera La Sabana pa hygiena, carchi berde y ademas no tin permiso pa opera. E controlnan aki lo continua!