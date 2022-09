MINISTER ENDY CROES A REUNI CU UNHCR, HIAS Y IOM RIBA DIFERENTE TOPICONAN INTERESANTE NA BIENESTAR DI ENSEÑANSA.

ORANJESTAD: Diahuebs mainta Minister Endy Croestabatin un reunion interesante cu UNHCR, HIAS y IOM. E reunion tabata riba peticion di NGOnan pa atende cu alguntopico relaciona cu muchanan migrante residencia na Aruba, kendenan ta forma parti activo den nos enseñansa. Meta di e reunion tambe ta p’e NGOnan informa Gobierno y e mandatario di Enseñansa y Deporte encuanto di e diferenteasistencia / ayudo cu nan ta ofrece tanto na famianan migrantecu mucha y cu ta conta tambe pa famianan local cu tin mesterdi apoyo. Presente durante e mainta informativo tabata sra.Hezaker Goze Ozdemir, Protection Officer / Head of Office di UNHCR Aruba & Curaçao, sr. Brandon Arends, Project Coordinator di HIAS y sra. Adailyn Gonzalez, Legal Advisor di IOM.

E tres NGOnan den linea grandi ta haci trabounan sincronisa y ta hopi enfoca pa yuda migrantenan indocumenta pa nan tambe por progresa den bida como tambe ta duna asistencia nadiferente manera. Minister Endy Croes a indica cu e reuniontabata enfoca riba e parti di enseñansa pa e grupo di muchanan cu ta indocumenta of no tin un papel legal pa nan tambe por wordo brinda e oportunidad na enseñansa. Pa asinayuda pa nan por desaroya den bida y por progresa sea naAruba of na un otro pais. E mandatario di Enseñansa a expresa cu tabatin hopi puntonan interesante cu a wordo trecidilanti, no solamente pa cu e aporte di e NGOnan pa yuda e muchanan pa haya un scol, wordo reconoci y acepta na scol. E NGOnan tin programanan pa Gobierno den e caso aki den enseñansa si tin proyectonan di interes a traves di nan organisacionnan internacional por yega na fondonan pa dunasosten na e programanan aki. A yega na palabracionnanconcreto encuanto di e forma mas efectivo pa atende cu e topico aki na un manera structural den futuro cercano. Minister Endy Croes a indica cu ta bai traha cu Minister di Labor, sr. Glenbert Croes riba un maneho conhunto pa atendecu integracion di muchanan den enseñansa. NGOnan tabatinpalabra di aprecio pa Gobierno di Aruba ya cu ta cumpli cu e tratado di derechonan di mucha, esta pa haci educacionaccesibel pa nan. Esaki no ta sosode den otro paisnan, inclusivo esnan den region. Finalisando Minister Endy Croesa expresa cu e tabata un bon reunion, hopi interesante y ta keda den bon comunicacion cu e NGO’s cu e mira pa trahahunto. Enseñansa ta e yabi pa futuro.