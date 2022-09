Partido MEP: Durante e tratamento di caso Avestruz por conclui cu AVP TA E UNICO Y BERDADERO PARTIDO DI ‘FRIENDS AND FAMILY’ Nepotismo ta core den sanger di Partido AVP

Posted in

Durante e caso penal Avestruz contra e sospechoso acusado di corupcion, Benny Sevinger, cu ainda tin cara den sudesesperacion pa tira lodo riba nos Gobierno, diferenteconclusionnan por wordo tuma.

Contestando e Huez, Sevinger a duna di conoce cu e considera Sussebeek como un ruman di dje. Un amistad cu a converti den un laso di hermandad despues cu placa y tereno a wordo envolvi. Ora cu Huez a cuestiona Sevinger atrobepuntrando e cu si Sussebeek tabata manera un ruman p’e, con ta posibel e ora cu Sevinger no tawata tin conocemento siSussebeek a pidi tereno si of no?

Sevinger a contesta cu su persona tawata firma tur loke e tabata haña ‘dezerzijds acoord’ y door cu Sussebeek sucompania a haci e peticion, Sevinger no a mira su nomber ribaniun documento, pa cua motibo, Sevinger a bisa cu e no tawata sa di e peticion di Sussebeek. Supuestamente Benny a firma ‘blindelings’ manera e ta bisa den su ignorancia. Hechota, cu Benny Sevinger a faborece su amigo cu e ta stimamanera un ruman cu mas cu 5 tereno.

Esaki ta Nepotismo. Esaki ta haci fabor na Friends and Family. Y asina aki AVP a traha durante nan añanan di gobernacion. Faboreciendo nan amigonan, nan famianan y esnan cu ta cumpra nan pa haya cos entre otro, haya tereno.

Conclusion ta, Partido AVP ta e unico y berdadero partido di Friends & Family bou capa di corupcion. Y awo den corte, esaki un biaha mas ta wordo demostra den e caso penal di corupcion di tereno di mas grandi cu nos pais a conoce cu tapone cara di nos pais na berguensa.