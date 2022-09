Lider di MEP señora Evelyn Wever-Croes: Reaccionando riba expresionnan di Benny Sevinger: “SEA SEVINGER A ENTREGA KEHO CONTRA MI OF NO, AMI SI LO ENTREGA KEHO CONTRA DJE”

Lider di MEP señora Evelyn Wever-Croes, for di Cede di MEP a duna un reaccion como politico riba politiconan oponente. Recientemente Parlamentario Benny Sevinger a expresa cu el a entrega keho contra Lider di MEP bisando cu hasta el a bay Ministerio Publico bek pa wak con ta para cu e keho.

Naturalmente, Lider di MEP a remarca, cu e tambe a busca informacion y ta pendiente si di berdad Sevinger a entrega keho si of no. Segun Benny Sevinger, awor cu e ta meti den tanto problema legal y penal, el a entrega un keho contra Lider di MEP pasobra na aña 2004, 18 aña pasa, Lider di MEP lo a haci cosnan cu tereno y lo a gana Awg 17.5 miyon.

“Esaki ta un mentira ya cu na 2004 mi tabata traha den sector priva como un abogado y consehero fiscal. Mi no tabata Minister di infrastructura, mi no tabata encarga cu tereno, mi no a bende ningun tereno. E unico tereno cu mi a yega di adkiri te esun cu mi cas ta construi riba dje cu te awe mi ta pagando hypotheek riba dje”, Lider di MEP a bisa enfaticamente.

Lider di MEP, señora Evelyn Wever-Croes a expresa cu e mentira aki di Benny Sevinger ta un mentira cu tur hende por realisa cu hende cu ta den desesperacion manera cu Sevinger ta aworaki, ta lansa e tipo di mentiranan.

“Mi ta lamenta pasobra Benny Sevinger tin hopi problema andando caba riba su cuenta y ami eigenlijk no kier a añadi mas na su problemanan penal, pero e ta pidi pe pasobra mi ta pendiente pa haya contesta. Si ta berdad cu Benny Sevinger a entrega keho riba mi, anto ta un keho falso. E tempo ey cu mi ta traha den sector priva mi no tabata tin nada di haber cu tereno y ora bo entrega keho falso riba un hende, prepara bo pasobra mi ta bin bek pa bo. Mi ta keha bo pa entrega keho falso cual lo añadi mas na bo problemanan legal.

Awor si e no a entrega keho, mi lo entrega keho contra dje toch pasobra e ta susha mi nomber. Mi no por permiti cu e ta susha mi nomber cu cosnan cu no ta berdad. Mi kier sigura comunidad di Aruba, laga su expresionnan manera nan ta, manera ta bisa na Hulandes, ‘een kat in het mauw maakt rare sprongen”. Un hende den desesperacion ta haci cosnan straño. Ban lag’e eynan. Mi lo keda pendiente pa wak si el a entrega keho pero si no, ami si lo entrega keho pasobra e ta daña mi nomber y si el a entrega keho, mi lo kehe tambe pasobra e ta entrega keho falso. Mientrastanto, ban laga e caso Avestruz den man di corte. Hues tin suficiente tempo pa atende cu e caso. Tin hopi informacion saliendo afo y aki un luna nos lo scucha e veredicto’, Lider di MEP señora Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.