Cuminsando e di dos siman di september Arajet lo conecta Aruba directamente cu Santo Domingo

Arajet, un aerolinea Dominicano nobo di tarifa cu costo abou, recientemente a confirma cu tur Rubiano lo por cumpra ticket round-trip cuminsando na un tarifa di 168 dollar cu tur impuestoinclui. E tarifa ta basa riba vuelo directo desde Aruba pa Santo Domingo.

Cu e gran compromiso aki, Arajet, ta busca pa conecta Aruba cu Santo Domingo y su diferente experiencianan turistico y comercial, pero tambe pa duna un impulso na e crecemento y desaroyo economico di ambos pais a traves di e promocioncomercial y turistico di e dos paisnan tan importante den Caribe, cu tin un historia comun.

E fundado y CEO di Arajet, Victor Pacheco, a garantisa cu “Sin duda, pa Arajet, Aruba ta un destinacion cu hopi interes, debi nae demanda di e biaheronan cu ta bay y bin pa RepublicaDominicana. Nos kier ofrece e habitantenan di Aruba un alternativa di biahe cu ta accesibel den prijs y cu ta cumpli cu nan expectativa di biahe di menos costo, cu servicio di clasemundial y cu e avionnan di mas nobo y efeciente riba mercado.”

Asina tambe ta anuncia cu e prome vuelo di regreso fo’i Santo Domingo pa Aruba lo ta diabierna 16 di september. Cu e apertura di e destinacion aki, Arajet, ta fortelece su presenciaden Caribe y ta avansa den su strategia di expansion, di cual nan ta spera di transporta shete miyon pasahero pa aña den un periodo di cinco aña.

Arajet lo yega Aruba cu un “boom”, cu tarifa abou cuminsandona 168 dollar round-trip incluyendo impuesto, e ticketnan ta disponibel riba nan website www.arajet.com. Ademas, e aerolinea ta opera cu avion 737-MAX-8 completamente nobo, cu un capacidad pa 185 pasahero y ta priminti di e serviciorenonoci mundialmente conoci di e Dominicanonan: “caluroso, amical y di un clase mundial”.

Pacheco a finalisa bisando cu: “Nos ta asumi e responsabilidaddi e renacemento di e aviacion Dominicano cu un ekipo di colaborado internacional altamente cualifica, pa garantisa cu nosoperacionnan ta cumpli cu e standardnan halto di siguridad di e industria di aviacion mundial, mientras ta garantisa e mantencion completo di nos avionnan moderno.”



ITINERARIO

Cu e anuncio di e benta di ticket, e aerolinea a comparti e orarionan di vuelo cu nan lo conta cu ne p’e rutanan Santo Domingo – Aruba – Santo Domingo:

Ruta Cantidad di vuelo pa siman Dia Orario Santo Domingo – Aruba 2 Dialuna y diabierna Salida: 12:50

Yegada: 14:10 Aruba – Santo Domingo 2 Daibierna y dialuna Salida: 15:55

Yegada: 16:20

Flota di avion completamente nobo

Arajet lo cuminsa bula cu cinco avion completamente nobo, e Boeing 737 Max-800. Manera e aerolinea a splica, ta avion di e generacion di mas nobo y ta diseña pa no haci daño na nosmedio ambiente, cu menos di 14% di combustibel, den comparacion cu mayoria di e avionnan single-aisle. Esaki lo permiti e aerolinea pa spaar den gasto di combustibel, mantencion y operacion y na mes momento pasa locual nan ta spaar p’e cliente.

Expande e mercado di Santo Domingo

Aeropuerto Internacional Reina Beatrix ta entusiasma pa e servicio nobo aki desde Santo Domingo cu e “player” nobo akiden mercado, esta Arajet. “Cu su avionnan moderno y amical pa nos medio ambiente, Arajet t’un tremendo adicion pa e mercado di Santo Domingo. Ampliacion di e frecuencia di nos rutanan y variedad di operador di avion na e mercado aki lo ta un impulsopositivo pa e dinamica di biahe entre Aruba y Santo Domingo y lo brinda mas oportunidad na nos mercado VFR pa Santo Domingo. Bonbini Arajet!”, tabata expresion di e Air Service Development Manager di Aruba Airport Authority, Jo-Anne Meaux-Arends.

Tocante Arajet

Arajet ta e prome aerolinea cu tarifa economico den region di Caribe, e ta ofrece un servicio di clase mundial cu vueloeficiente y conveniente cu ta conecta America y Caribe punta pa punta cu vuelo non-stop. E aerolinea comercial ta di origenDominicano, e ta conta cu vuelo Dominicano mixto cu inversion stranhero. Cu base na Santo Domingo y avion Boeing 737-8 di ultimo generacion, completamente nobo y amistoso pa cu medio ambiente, Arajet ta spera di por conecta e destinonan principal di America, como cu e destinonan principal ta Colombia, Peru, Mexico, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Aruba, Sint Maarten y Corsou. Den futuro y segun ta agrega mas avion n’eflota, Arajet lo agrega mas ruta desde Merca te Brasil.

Tocante AUA Airport

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña (prome cu COVID) y cu buelonan pa 28 diferente destinacion rond di mundo. AUA Airport ta opera stabiel cu mas di 95% di subishitantenan cu ta bin pa vakantie di cual 79% ta for di Merca y Canada, 9% for di Latino Americano, 8% for di Europa y 4% for di Antia Hulandes te cu Augustus 2022. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na e economia stabil, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nosisla. AUA Airport ta sigui expande y mehora su facilidadnan pa mantene su posicion como un di e aeropuertonan mas innovadoden region.