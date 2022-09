Stimami Sterilisami a recauda 35.000 Florin pa su campaña nacional di sterilisacion na su Summer Sidewalk Sale

ORANJESTAD, Aruba – September 12, 2022 – Fundashon Stimami Sterilisami a logra recauda 35.000 Florin na su Summer Sidewalk Sale, e evento di benta di productonan di hotel di mas grandi na Aruba, cu a tuma lugar na Sun Plaza. “Nos ta sumamente agradecido pa e apoyo di nos comunidad local, cada contribucion y voluntario cu a haci e evento aki asina exitoso. E tawata hopi conmovedor pa wak cuanto organisacion a participa y tur e productonan cu nan a aporta. Nos kier agradeci Bucuti & Tara Beach Resort, Marriott Vacation Club, Ritz Carlton, RIU Hotel & Resorts, Tara Eco Supplies, Ben Kaufman, Yesenia Arends, Sun Plaza, Craft & Lola, New York Laundry, Nine Lives Foundation, Sgt Pepper’s Friends y Luna Foundation pa nan contribucionnan generoso y voluntarionan cu a participa. Tambe nos kier duna un danki special na e Directiva di Stimami, Jenny Erazo, Kamilla Erazo, Davika Hoo, y Jasmin Maduro, pa nan asistencia, tempo y dedicacion.” Ewald Biemans, Presidente di Stimami Sterilisami, ta splica.

E dia tawata repleto cu dealnan increibel riba productonan nobo y usa di hotel, actividadnan pa mucha cu a wordo organisa door di e Marriott activities team, y varios adopcion di cacho of pushi di Nine Lives Foundation, Sgt Pepper’s Friends, y Luna Foundation. E evento tawata un exito total cu un number record di personanan cu a atende. Tawata te asta tin un rij di cliente wardando dos ora prome cu e evento a cuminsa y casi tur producto a wordo bendi den e prome oranan.

100% di tur fondo recauda lo wordo usa pa cubri e costonan di sterilisacion di cacho y pushi via Stimami Sterilisami su campaña nacional di sterilisacion. Stimami Sterilisami ta invita henter pueblo y organisacionnan di voluntario pa registra nan cacho of pushi via www.stimamisterilisami.com pa asina Stimami por continua cu su mision pa mitiga e sufrimento di mascotanan bandona riba caya.

Fundashon Stimami Sterilisami

Fundashon Stimami Sterilisami ta un non-profit organization cu ta uza 100% di tur donacion pa ofrece subsidio parcial pa e procedura di sterilisacion pa tanto publico

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI www.stimamisterilisami.com

Aruba Bank 6012630190

KVK: S1744.0

1

en general, como tambe organisacionnan di boluntario cu ta cuida cacho y pushi riba caya. E organisacion su bukinan ta habri y ta wordo controla pa asina brinda transparencia total di e uzo di fondonan. Pa esnan cu kier aporta na e gran causa aki, por haci donacion directo na Fundashon Stimami Sterilisami:

Bank:

Acc. Number: Acc Name: Swift code:

Aruba Bank

6012630190

FUNDASHON STIMAMI STERILISAMI ARUBAWAX