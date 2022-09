Accidente entre bus cu auto y hende herida, e victima ta keha di dolor pero no kier bay cu ambulans

Posted in

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na Kudawecha, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e bus di AGW no a calcula e velocidad ni e distancia y a sali dilanti e Kia Picanto biniendo for di pabao y esaki a bin dal riba e bus. Debi na e fuerte impacto e chauffeur di e Kia Picanto cu no tabata tin rijbewijs tabata keha di dolor. Na yegada di e ambulans ela nenga di haya atencion medico di e personal di ambulans. Afortunadamente ningun di e muchanan den e bus a resulta herida y mesora un otro bus a bin buscanan y hibanan nan respectivo schoolnan.