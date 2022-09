Dama cu a para su auto na sitio prohibi y den direccion prohibi a haya un boet di T.O.P. polis

Posted in

Dialuna mainta durante patruya e oficialnan di Tourism Oriented Police (T.O.P.), a bin topa cu un auto staciona na un sitio prohibi y den e direccion prohibi. Nan a intenta di contacta e doño pero despues cu no a logra a yama un takelwagen pa bin hala esaki. E takelwagen a tarda un rato pa motibo di e trafico ya cu net na e momentonan ey e caminda dilanti bestuurskantoor tabata sera pa e entrenamento militar pa e dia di mayan apertura di e aña parlamentario y tur e trafico a ser desvia via Wilhelminastraat. Na yegada di e takelwagen diripiente e dama chauffeur a aparece, berdad takelwagen no a bay cu e auto pero polis a duna e dama un tremendo boet pa e bay paga na Ministerio Publico.