RESULTADO DJE PROME ROUND ROBIN DI FEBIAR TORNEO BOLA 8!

Tanki Leendert – Diabierna ultimo a tuma luga e ultimo rondo dje prome round robin dje torneo anual di bola 8 di Federacion di Biyar Arubiano (FEBIAR). Un anochi sumamente exitante caminda e palacio di biyar aya na Tanki Leendert a yena rand rand cu fanatico pa wak kico nan team lo presta e anochi ey. Fanaticonan di MongooseBT no a keda desapunta! Aparentemente den “kleedkamer” tabata tin un “peptalk” basta fuerte entre e capitan(nan) y demas hungado di Mongoose, y sigur siguresaki a duna su fruta! Un pabien ta bay pa Mongoose ya cu nan mester a demostra cu nan no ta “Mongoose di papel” contra nada menos cu e feroz team di Mad Dogs! George de Nobrega ta habri fuertemente pa Mad Dogs y ta dal cunucero Ruud Arends duro cu 2-0! Aki ta conta e dicho “boer blijf bij je salade”! Pero di biaha, legendario Buchi Briezen ta dal Quandus cu 2-0 pa empata e partido. Errel Tromp di Mad Dogs ta un Enrique Geerman brabo brabo y Mongoose ta pika dilanti cu 2-1! Ralph “Smolley” Andrews di Mongoose ta cay venci contra Maikel Maduro, y dje forma ey Mad Dogs ta trece partido bek na 2-2. BetoSaladin y R. Kock ta bira dos cacho manso contra JesusGomez y su compinchi, y Mongoose ta bay dilanti cu 3-2! Di biaha, e mongoose teribel di Catiri, George “TheTerrible” Petrochi ta pasa raspa Angelo Tromp cu 2-0, kende ultimo segun rumor ainda no a custumbra na su carson cu “special construction” cu e ingenieronan di MadDogs a traha p’e! Mad Dogs ta bin bek na 3-4 ora cu Richard Gomez dal Indjomar Briezen cu 2-0, pero PatrickHenriquez “himself” ta “close the deal” y ta ArmndRidderstaat cu 2-0, pa dje modo aki Mongoose gana cu score impresionante di 5-3!

N’e otro mesa, un bataya durisimo ta tuma lugar ora cu e dos ekiponan grandi di Barracuda enfrenta Steelers! Fredley ta mustra su ruman Ransley cu “was je maar thuisbij moeder gebleven” ora e ta dal e cu 2-0 y pone Steelerspika 1-0 dilanti! Marc Farro ta dal Aaron “The Baron” cu 2-1, y Steelers ta dilanti cu 2-0! Ditto Acosta ta trece poco trankilidad ora e haci un exorcismo ariba Juancho “TheDevil” Ridderstap y Barracuda ta corta bentaha na 1-2. Pero, Steelers “mean business” e anochi aki, y Martin ta dal Roden 2-0 pa pone Steelers dilanti cu 3-1! Gino y Brandon di Barracuda ta corta bentaha na 2-3 ora nan gana nada menos cu “El Bon Bon” Evertsz y “El Puma”!Steelers sinembargo, no kier tende y Roukos ta pone Pepe “Le Rose” sosega pa asina pone Steelers on top cu score di 4-2! Pero, careda di bina no a caba ainda! Jorzinho ta dal Wilfred, Jason ta dal Ari, y finalmente D’Angelo ta dal Gunnar pa dje moda aki Barracudasensacionalmente “snatch” e wega foi bou nanishi di Steelers!

Shonnan, keda pendiente, pasobra awo e wea ta bay candela den di dos round robin!