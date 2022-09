MINISTER ENDY CROES A HACI ENTREGA DI RECONOCEMENTO BALUARTE DI EXCELENCIA DEN DEPORTE NA SR.ROY ANGELA.

Durante un fantastico anochi pa recauda fondo pa Colegio Laura Wenet Paskel su su biblioteca.

ORANJESTAD: Durante e fantastico anochi Black Tie fundraising party pa recauda fondo yuda nan yuda nos pa Biblioteca pa Colegio Laura Wernet a reconoce sr. Roy Angela. Roy Angela conocido deportista y comentarista a ricibi un grato sorpresa durante e fantastico anochi pa recaudafondo pa e biblioteca Colegio Laura Wernet Paskelorganisadonan a sorprende Roy Angela cu un bunitareconocemento pa tur locual a haci pa deporte di Aruba. Roy un gran deportista, awe te ainda un gran comentarista di deporte, a haci trabounan boluntario pa añas den diferentedeporte y pa cu esaki merecidamente a duna Roy Angela e anochi aki un reconocemento. Sr. Roy Angela sigur no ta un persona desconoci na Aruba for di mucha Roy tabata activoden e deporte di futbol, baseball, billard y softball. Minister Endy Croes a hiba palabra, alabes felicita Roy Angela y hacientrega di e reconocemento. E mandatario di Deporte a expresa cu ta un honor pe pa por entrega e reconocemento nasr. Roy Angela den nomber di e comision organisado. Roy ta un amigo di mandatario for di ora nan e tabata mucha. ‘Mi persona a lanta hopi jong den e mundo di deporte y mi tabata‘bad boy’ di Aruba Video Center, tempo cu sr. Angela tabatahungado grandi di e ekipo’, e mandatario a expresa. Asina nosa bira manera un tata y yiu. Mi a biaha cu nan pa Curaçao, Costa Rica y diferente otro pais. Como mucha di 10 aña mi mayornan tabata lagami bay. Roy tin hopi talento den deporte, e la hunga billard, futbol, baseball y softball riba nivelnanhalto. Asina mi conoce Roy y nos a keda for di mucha te nagrandi masha amigo cu otro te cu awe, rato rato mi ta bishitaRoy na cas. Minister Endy Croes a gradici sr. Roy Angela danki pa tur loke cu bo a haci, significa y bo aporte na deportepais Aruba.

Sr. Roy Angela su amplio trayecto como deportista:

Futbol

Sr. Angela a hunga voetbal den e ekipo di Atlantico Deportivo di Aruba. E tabata un hungado cu hopi talento. Roy a practicae deporte di futbol pa 10 aña. Na aña 1970 Roy a hunga den e seleccion hubenil di Aruba cu a bai hunga contra Curaçao y Boneiro pa wak ken ta gana e derecho pa forma parti diSeleccion di Antias. Despues Roy a bai hunga cu SeleccionAntias cu a gana medaya di plata na Weganan di Reino di aña1970 na Curaçao y Aruba. Na aña 1971 Roy a bolbe hungaden seleccion hubenil di Aruba como tambe den e SeleccionSenior di Aruba cua hunga contra Curaçao y Boneiro den e weganan Interinsular di 40 aña di AVB. Unda nan a gana e Seleccion di Boneiro. Despues na 1971 Roy a hunga un besmas den seleccion di Antias cu a gana medaya di plata den Weganan di Reino na Hulanda, huntu cu Ronald Albertus, Jubinald Martis, Eligio Koeyers, Riley Toppenberg, GerellPourier di Boneiru, Roy Maxwell, Reginald BayenaClemencia, Walter Curiel, Mau Maria, Jose Maduro, Herbert Rosalia, Donny Hernandez, Jozef Papito Nivillac, Erick Zanga Constancia. Na aña 1972 Roy a hunga cu seleccion di Aruba contra e club profesional Millionarios di Colombia, caminda Roy a anota 1 gol di freekick.E mesun aña sr. Angela a haya chens di bira profesional cu ekipo Millionarios di Colombia. Roy a haya un contract di 3 luna cu nan. Den mesun aña Roy a bolbe hunga den e seleccion hubenil di Aruba cu a hunga contra Curaçao y Boneiro. Roy a hunga 6 wega den e seleccion grandi di Aruba y a anota 2 gol.

Logronan:

– 1970 medaya di plata cu Seleccion Hubenil di Antias den Weganan di Reino na Curaçao y Aruba.

– 1971 medaya di plata cu Seleccion Hubenil di Antias den Weganan di Reino na Hulanda.

Baseball

Sr. Angela a cuminsa hunga den little league cu edad di 8 añaden ekipo di Hurricane. Roy a cuminsa hunga den Doble A pa Sta. Cruz Stars cu despues a bira J&B Sta. Cruz, Sibonne, Santa Cruz Royals y Aruba Video Center. Na 1976 Roy dal homerun over di muraya contra Budweiser. Na aña 1976 Roy a dal homerun pa Sibonne contra Wild Cats Felipe II den Copa Antiano. Na aña 1982 Roy a hunga den Seleccion di Aruba cu a hunga contra Curaçao y Sint Maarten pa forma Seleccion di Antias cu tabata bay hunga Weganan Centro Americano y del Caribe na Cuba. Sr. Angel a hunga baseball te cu e edad di 24 aña den Doble A.

Internacional:

Na 1979 Roy tabata den e pre-seleccion di Hulanda comopitcher di e ekipo Quick. Roy pitcha mesun aña pa Quick gana Storks na Hulanda. Na aña 1983 Roy hunga den Seleccion di Antias cu a hunga Weganan Panamericano naCaracas Venezuela. Na 1983 Roy a hunga cu Seleccion di Antias cu a perde contra Puerto Rico y Roy sali miho batedopa Antias cu 2 hit den 4 turno. Na 1987 Roy a hunga den Selecion di Aruba den e Copa Intercontinental na Santiago de Cuba.

Logronan:

– 1974 di 2 luga den bateo cu average di 333.

– 1975 di 2 luga den bateo cu average di 359.

– 1975 lider den doblete cu 7.

– 1976 sub campeon AA di Aruba cu Sibonne.

– 1976 sub campeon AA di Antias cu Sibonne.

– 1976 campeon honronero di cas di Aruba ku Sibonne.

– 1976 di 2 den bateo cu average di 359.

– 1976 lider den hit conecta cu 23.

– 1976 di 3 luga den careda empuha 12.

– 1978 promedio bateo average 311.

– 1978 di 2 luga den doblete cu 6.

– 1981 campion AA di Aruba cu Aruba Video Center.

– 1982 di 3 luga den bateo cu average 369.

– 1985 campeon AA di Aruba cu Aruba Video Center.

Billard

E deporte di billard sr. Angela a practica cu su 35 aña. Ela hunga den Sportboys Biljart Team. Na aña 1984 ela bai train pa forma parti di Seleccion di Aruba den billard.

Logronan:

– 1984 campeon di Aruba como hungado di Sportboys BillardTeam.

Softball

Roy a hunga cu 18 aña softball. Ela hunga den e ekipoChuchubi y diferente biaha e tabata miho batedor. Roy hungatambe den ekipo Honda, di cual na aña 1978 e tabata e mihobateado cu 6 hit den 15 turno cu un average 400. Na aña 1979 Roy tabata den e Seleccion di a di Aruba cu a hunga contra Seleccion Curaçao.

Logronan:

– 4x Campeon cu ekipo Aruba Video Center.

Minister Endy Croes den nomber di Gobierno di Aruba ta felicta e organisadonan cu un tremendo evento pa recaudafondo pa Colegio Laura Wernet Paskel, alabes ta felicita sr. Roy Angela cu e reconocemento bon mereci. Cu e deseo, disciplina, dedicacion y determinacion bo ta logra bometanan!!