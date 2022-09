MINISTER ENDY CROES TA FELICITA DRS. SAMUEL DUMFRIES CU A CUMPLI 30 AÑA DEN SERVICIO DI GOBIERNO.

ORANJESTAD: Siman pasa den un esfera ameno Minister Endy Croes a ricibi bishita di Drs. Samuel Dumfries kende a cumpli 30 aña den servicio di Gobierno di Aruba dia 1 di juni 2022.

Despues cu sr. Dumfries a gradua na Universidad di Amsterdam como Biologo Ambiental (Aquatische Ecotoxicologie) y Kinesthesie (Houding en Beweginsleer- Medisch Biologie). Sr. Dumfries a cuminsa traha den enseñansa na aña 1990 como docente di Biologia (1e graad) na diferente scol e.o. Abraham de Veer School, IPA y a traha dies aña na Colegio Arubano specialmente den examenklasnan HAVO y VWO, como tambe na Examenbureau y Cirriculum Ontwikkeling di Departamento di Enseñansa (DEA).

Sr. Dumfries a traha 4 aña como manager – coordinador di Enseñansa na Arubahuis, unda a haci diferente investigacion cu a resulta den e.o. e rapport di ‘Studieswitchgedrag onder Arubaanse Studenten in Hoger Onderwijs’. E rapport ta indica e diferente problemanan cu nos studiantenan ta encontra ora nan bai studia na Hulanda den e prome dos añanan, aspectonan manera heimwee, dominio di e idioma Hulandes, studiamento na Hulandes cu ta haci cu hopi studiantenan ta cambia di estudio den nan prome aña di HBO of Univerdad. Tambe e escogencia di estudio hopi biaha no ta bon e.o. door di falta di informacion. Sr. Dumfries tabata ‘projectleider’ pa DEA pa sigui haci investigacion pa Aruba den Reino for di november 2018 te cu augustus 2021 conhuntamente cu Departamento di Enseñansa di Curaçao, Sint Maarten y Hulanda cu a resulta den e publicacion di e rapport ‘Studiesucces en Ervaringen van Studenten uit het Caribische deel van het Koninkrijk’ den april 2021 cu Hulanda a financia.

Drs. Samuel Dumfries a fungi como ‘senior beleidsadviseur’ den ekipo conhuntamnete cu DNM, FPNA, DOW, DIP, DWJZ, ABC y Ministerio di Ambiente cu a resuta den e rapport di september 2017 pa protection di e 16 areanan ambiental di Aruba y a yuda den e ‘set up’ di e parke Marino den e teritorio di lama di Aruba. Tambe sr. Dumfries tabata yuda cu ‘set up’ di e proyecto piloto di Naturalesa y Educacion Ambiental pa 4 scol basico na Aruba.

Sr. Dumfries ta ‘projectleider’ di e investigacion pa inicia e proyecto di Plataforma di Enseñansa y Labor (PEL) pa Departamento di Enseñansa di Aruba. Como deportista sr. Dumfries a fungi 9 aña como vice presidente di bond di Atletismo y tabata activo como taekwondista y referee di Taekwondo.

Minister Endy Croes ta gradici sr. Samuel Dumfries pa su dedicacion y excelente trabou eherce pa nos pais.

Share this: Twitter

Facebook