Diabierna mainta a drenta informe di un accidente dilanti di Talk of the Town, mesora a dirigi patruya na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a atende cu e chauffeurnan di cual un di nan no tabata tin su rijbewijs. Polis a tuma datos di e accidente aki unda danjo tabata minimo. Ultimamente tini hopi accidentenan chikito ta tuma lugar, mester tene cuenta bon den trafico pa por evita esaki.