GRANDIOSO FINAL TORNEO JANI BROKKE BOLA 8 60+ DIASABRA AWO!

Boegoeroei – Shonnan, e momento tan spera a yega! Despues di un rondo di “fula pulso”, un rondo di “un pa tera, un pa lama”, e gran final a yega diasabra awo, 17 di september, cuminsando pa 4’or di atardi na Fermin’s Bar BQ, pa wak cua dje “legendarionan” di 60+ lo bay cu e Copa Jani Brokke Bola 8 60+! Entrada lo ta completamente gratis y ta invita full pueblo di Aruba pa bin presencia biyar legendario di añanan 60 y 70!

Na Hulanda nan tin un dicho: “men weet nooit hoe een koe een haas vangt”, pero prome cu nos bay splica esaki, nos kier a trece e “stand van zaken” despues di siman pasa. Den winners round, Gino Geerman ta duna Ricky Quant un “makeover”, Junini ta ground Omar “Kilowatt” Lampe, Franklin Ruiz ta haya e grato noticia cu “Lucky Viviano” Frank a haya un atake dje virus “E. Colio” (Escherichia Colius) y no por presenta, y Edwin Chirino ta manda Ernesto “De Haas” Pardo pa losers round! Siguientemente Gino Geerman a falta concret contra Junini, y “All time legend” Edwin Chirino ta manda Franklin “Frenzo” Ruiz bay “zing een kilo lager”! Pues diasabra awo den winners round, e desenlace lo ta bay ta entre Junini Quant vs Edwin Chirino!

Den losers round e momentonan “de la verdad” tabata cay na ordo! Legendario Buchi “De Koe” Briezen ta enfrenta legendario Ernesto “De Haas” Pardo, y ta aki ta caminda e dicho Hulandes a cay den wega! Buchi ta down 1-0, pero celebrando su hacimento di aña na ordo, Buchi ta cuminsa marca paso rond di mesa, tabla cos na 1-1 pasando Ernesto e unico capoti den e torneo, pa despues gana e bataya cu 2-1! “Men weet nooit hoe een koe een haas vangt”! Histeria total den e localidad! Pero warda! Fiesta no a caba ainda! Buchi ta sigui y ta raspa nada menos cu “Sheik” Orman tambe!

Den otro bracket, Ricky Quant ta tumba Carlos “Pythagoras” Croes, pa despues pone blackout pa Omar “Kilowatt” Lampe! Shonnan, wanta duro, diasabra awo losers round ta sigui cu nada menos cu “Legendario” Buchi Briezen vs Gino Geerman, y Ricky Quant vs Franklin Ruiz!

Como gradicimento, e organisado dje torneo, sr. Moonchi Kelly, ta invita tur participante dje torneo pa bin “dal dos friu” na su nomber diasabra awo, y como broche de oro lo ta bay tin un special pa full pueblo di Aruba cu por tene un taco di biyar den man: “THE CHALLENGE TABLE”! Si shonnan, ta bay tin un mesa disponibel pa ken cu ta, di cua bario cu ta, di ki edad cu ta, pa challenge otro ariba e mesa ey! Claro e challenge no por ta por nada! E por ta pa un drinks, un florin, un sunchi, un weekend stay, e Camaro of Harley para eyfo, pero e mester ta pa algo! Shonnan, no perde e primicia unico aki, diasabra awo, 17 di september, cuminsando pa 4’or di atardi! Yegaaa!