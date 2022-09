MINISTER ENDY CROES TA FELICTA E ATLETANAN Y ORGANISADO DI BEST VS BEST BMX RACE 2022.

ORANJESTAD: Recientemente Minister Endy Croes a pasaParke Yaburibari pa duna sosten y apoyo na atletnan hoben cu a participa den competencia Best vs the Best BMX Race 2022. Mas di 30 atleta a participa den e diferentecaterogianan: Novice, Expert, Open Class y Striders. E ekiponan; Rough Riders, Speedworx, Street Wise y Crash Test Dummies a duna un tremendo prestacion den e BMX Race 2022. Minister Endy Croes ta felicita e organisadonan pa organisa un tremendo competencia pa nos hobennan. Alabesta felicta e atletanan cu a participa pa haci e competencia uno exitoso. Cu e deseo, disciplina, dedicacion y determinacion bota logra tur bo metanan den deporte Masha pabien na e ganadonan!

