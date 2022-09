Posted in

Diabierna merdia un señora a ser expulsa cu su vivienda (un container cambia den un woontrailer) for di riba e tereno unda e tabata ubica. Esaki despues di un problema cu a surgi entre e doño di tereno y e dama. Nos a compronde cu for aña pasa caba e dama aki ta buscando un otro caminda pa e cu su yiunan keda pero ain resultado. Awe nan ta sin dak riba nan cabes, durante cu tabata recogiendo e trailer por a mira lagrimanan bashando for di e wowo di yiu di e señora como tambe e señora mes.