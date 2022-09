MANEHO NOBO DI OVERTIME TA NA VIGOR DESDE 15 DI SEPTEMBER 2022 TE CU FIN DI AÑA

Posted in

Un di e retonan grandi cu Gobierno tin ta pa baha gastonan di personal. Y prome cu papia di baha gasto, mester tin gastonan bou control. Gobierno a constata e aña aki cu e gastonan di overtime den gobierno practicamente ta saliendo for di control y mester a tuma un decision.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes a indica cu desde 15 di September tin un maneho di overtime den gobierno pa motibo cu e placa cu tin disponibel pa overtime ta bay caba si no bin cu e medidanan aki. E medidanan ta pa evita cu no tin placa pa paga overtime. “E temponan aki ta diferente cu otro temponan, ya cu otro temponan bo por a surpasa bo presupuesto y bo ta haya bo pago toch. Pero awor cu nos mester pone orden den e situacion financiero di nos pais especialmente despues di Covid, nos no por dijes surpasa e presupuesto”.

Esaki a pone cu pa proteha e poco fondo cu a resta p‘e departamentonan cu realmente mester traha overtime, Gobierno a bin cu e siguiente maneho:

Departamentonan ehecutivo di Gobierno cu mester traha 24/7entre otro Polis, Aduana etc., tin un fondo disponibel pa overtime pasobra nan tur tin falta di personal, lo tin un cap di 40 ora pa luna pa persona.

Si un persona ta traha 40 ora pa siman y e mester traha overtime, mester cuminsa pensa riba su salud y famia. Tin hende ta bay cas cu 100 a 200 ora di overtime pa luna. Esaki no ta bon pa e persona ni pe organisacion.

Pa departamentonan cu no ta ehecutivo tin un otro maneho. Pa e departamentonan aki por traha overtime lo mester un aprobacion di su Minister adelanta splicando e motibo di e overtime. E minister mester bay di acuerdo pero e oranan aki no por wordo paga pasobra no tin placa pe. Nan lo por tume si como timeback. Esaki ta e maneho pa resto di e aña cu a bin na vigor 15 di September.

“Intencion di Gobierno ta pa evalua con esaki ta bay di awor pa fin di aña pa nos ta sigur cu tin placa pa esnan cu mester traha overtime. Otro aña lo bin cu un maneho di overtime nobo cu lo conta pa tur departamento pero esaki ta un periodo cu nos ta bay tuma awor pa evalua kico ta pasando pa nos ta sigur cu e placa ta bay unda e echt mester bay pasobra Gobierno no tin placa mas pa sigui paga caminda cu realmente bo por tuma otro decisionnan pa evita e gasto.

Un carta a wordo manda pa tur Hefe di Departamento y nos ta trahando cu e diferente departamentonan tambe pa yuda nan traha planificacion pa asina nos por soluciona cualkier inconvenencia cu nos topa riba nos caminda”, Prome Minister a finanlisa bisando.