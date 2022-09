Secretario General di MEP: Mike Eman y Sra. Heimering a maluza pensionadonan activistapa “YOYO”.

Diamars ultimo a sosode un acto bochornoso den sala di Parlamentodi Aruba y tur esaki orchestra pa Mike Eman y activistanan di AVP. Di acuerdo cu nos Constituto den luna di september nos ta celebraapertura di aña Parlamentario. Diamars ultimo a celebra e apertura di aña Parlamentario 2022-2023 den un reunion solemne undaGobernador a hiba su discurso di e aña tras di lomba y ta splica di e periodo nos dilanti.

Desde mainta tempran a nota e movecion di Mike Eman:

Mike Eman manera semper kier destrui tur loke ta bon. Pues AVP y Mike a opta pa mobilisa 8 pensionado activistanan clave di AVP mas Sra. Heimering kende a traha 8 aña cu AVP den Cocolishi y tabatacobra schaal 16 cu tur toelage, tabata esun apunta pa lidera e pensionadonan. Plan di Mike tabata atrobe pa daña e ceremoniasolemne. Pues manera e Ministernan actual a sali hunto cana di Bestuurskantoor pa bay Parlamento a nota e grupo aki pafo cu algunborchi. Ora nos tabata yegando, mas bien a pensa cu e personanan akilo tabata protesta paso Benny Avestruz Sevinger lo ta den sala di Parlamento e dia aki y esey sigur ta un berguensa nacional. Moralmente tur e profesionalnan den sala, invitadonan, mas PG y Gobernador mester deal cu e situacion desagradabel aki. Un sospechoso (di husticia) cu a ricibi y a acpeta recien di a tumadonacionnan di 100 mil florin mas a acepta pa comerciantenan pagafiesta pa su yiu no 1 pero 2 biaha y asina tabata acepta soborno a cambio pa coopera contra tur regla pa duna tereno, a resulta cu ta net Benny Sevinger e pensionadonan a bin brasa y apoya. Nan peticiontabata hustamente pa gobierno actual bay cas y pa Benny cu Mike sinta bek como Minister. Ta con baho y sin gevoel Heimering aki porta? Acaso boso a kere cu pueblo no ta compronde kico a pasa y ta pasando?

Mike Eman a habri porta pa Heimering y su gang drentaParlamento:

Despues di e ceremonia bunita den Parlamento e Presidente mr.Edgard Vrolijk a invita tur presente pa sali di e edificio pa bay para banda di caminda pa mira e Mariniersnan marcha dilanti Parlamento. E momento ey Mike Eman a probecha pa habri e porta di cushina di Parlamento invitando asina su propio activistanan di AVP pa trecedisturbio y asina laga nan drenta den e sala y haci un show cu prensa. Berdad ta cu Presidente di Parlamento mr. Edgard Vrolijk tabata hopihumilde y a duna nan espacio pa haci nan show. Cualkier otropresidente por a laga detene e personanan aki y Mike sa esaki mashabon kico ley ta describi. Toch a opta pa laga pensionadonan inocentecore e riesgo aki. Sr. Vrolijk a splica cu e ta respeta hende di edad y no a tuma accion y a laga e personanan (activista di AVP) desahoganan mes na e manera ey aunke contra ley. Terminando un mensahe nae activistanan di AVP. No laga Mike uza boso pa “yoyo”. Pensa bon prome cu core haci algo cu por tin consecuencianan grave. Ta bon pa educa boso mes di e caso Avestruz di Benny cu ta andando. Lesa e caso un poco y compronde bon con Fundacion Curason Berde tabatafunciona. October e caso ta sigui. Un corupcion di marca mayor fueradi tur contexto di realidad. Pues honor a la berdad Benny y Mike no por regresa nunca mas pa goberna e pais aki. Bosonan como“troncon” di AVP cuminsa exigi pa cambio di liderazgo. Cambia tur e sapatonan bieu y kima cu hendenan amarga (manera Mike, Benny, De Meza, Dowers, Mervin) pa hendenan modern, nobo sin mancha di corupcion y cu ideanan nobo. E proceso aki ta tuma su tempo pero no tin awa pa laba cu ta e direccion ey AVP mester bay. Suerte y exitopero afuera cu sapatonan bieu.