Secretario General di MEP: Un maneho responsabel Gabinete Wever Croes II a logra baha e deficit post Covid di 1028 miyon (2020) pa 25 miyon (2023)

Gabinete Wever Croes II cu un logra grandi demostrando asinacaracter y responabilidad den maneho. Sigur nos lo mester aplaudi e curashi y determinacion di henter e Gabinete pero sigur Minister Presidente sra. Evelyn Wever –Croes y Minister di Finansa sra.Xiomara Maduro.

Diferencia di Mike cu a goberna den Bonansa y Evelyn cu a goberna den Crisis:

Ta sumamante cla y raspa e maneho di dos diferente Minister presidente. Mike Eman a maneha Aruba den tempo di bonansa. Mike Eman a haña e debe nacional di pais Aruba na 2009 na un GDP di 43%. Esaki ta despues di 23 aña di Status Aparte. IMF ta conseha pa debe nacional di un pais keda bou 50% y pues Mike a hereda un Aruba saludabel financieramente. Mike Eman a dicidi pa presta placaa lo loco y a pone masha hopi activista di AVP riba payroll cual a costa Aruba mas cu 200 miyon na salario na pagonan na amigo den 8 aña. Mike Eman di acuerdo cu rapport di Banco Central a presta 2200 miyon (dos mil dos shen miyon) den 8 aña pa cera deficitnanastronomico. Asina a crea e Mega Debe y despues Mike a grita den Parlamento cu e ta orguyoso di e debe y e debe tey pa nos tur bay page den futuro. Mike a mara Aruba na man cu pia y 7 gobernaciondespues cu Mike a bay cas lo mester paga e debe aki. Pues te despuesdi 2040 mas o menos nos lo paga e debe cu Mike a ocasiona den 8 añadi locura. Evelyn sinembargo a ricibi un Aruba cu un debe nacional di riba 90% di GDP for di Mike y net a cuminsa traha a encontra e crisis di Venezuela, despues e Pandemia y actual e guera di Ukraina y Rusia. Tur ta crisinan y factornan externo cu un gobierno no tin control ribadje. Berdad den Covid Hulanda a presta Aruba 1000 miyon pa por a traspasa e temponan dificil pagando FASE y Liquidez y Loonsubsisie. Mester recorda pueblo cu AVP a vota contra (loonsubsidie) despuesbandona sala dia a trata e presupuesto 2020 unda a aproba e ayudonanaki hustamente pa pueblo. Tanto Minister presidente Evelyn Wever – Croes, Minister di Finansa Xiomara Maduro y henter gabinete a halafaha mara y a cuminsa cu diferente reformenan. Awe nos por bisa cu apenas den 3 aña desde e pandemia esta di 2020-2023 a logra baha un deficit di 1028 miyon (2020) pa un deficit di 25 miyon (2023) y cu miras pa un surplus desde 2024. Esaki ta yama un manehoresponsabel. Pues cu hopi creatividad y tiki placa ta draai Aruba na un manera husto recuperando asina di e crisisnan. Ta na 2024 momentonos yega surplus ta e ora ey apenas nos ta cuminsa paga e debenan di Mike Eman y AVP. E diferencia entre politico drechi (no politico drecha) y politico responsabel ta hopi bisto. Pues e diferencia entre Evelyn Wever – Croes y Mike Eman ta un diferencia entre shelo y tera. Evelyn tin un bon curason y ta lucha pa e causa colectivo cu un vision pa laga un Aruba sostenibel y saludabel atras pa nos futurogeneracion versus un un Mike Eman cu a haña su oportunidad y a desgracia nos finansas publico gobernando pa loco manera cu no tabatin mañan. Mike Eman tur siman ta riba truck di Elmar ta pegaluz, riba truck di Serlimar ta coy sushi, dilanti casnan bandona ta cortayerbe pues un politica di engaño, manipulacion y puro show pero sin un balor agrega pa pueblo. Pueblo husga pa bo mes!