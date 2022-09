Kaptura di Droga pa Zr.Ms. Groningen i Wardakosta Karibe Hulandes

Barku di Marina Zr.Ms. Groningen nabegando aktualmente pa Wardakosta Karibe Hulandes,

den mainta di 16 sèptèmber, a interseptá un transporte di droga di mas o ménos 1200 kilo di

kontrabanda. Esaki ta e di 14 kaptura di droga pa Zr.Ms. Groningen, desde ku e barku

patruyero ta nabegando den Karibe desde aprel 2022. Ku e kaptura akí Wardakosta Karibe

Hulandes tin un total di droga di mas o ménos 10.000 kilo ku a konfiská den aña 2022.

Groningen a drenta akshon despues di un notifikashon di e Sentro Operashonal Marítimo

(MOC) di Wardakosta Karibe Hulandes. E helikòpter di Wardakosta direktamente a keda dirigí

na e lokalidat di e boto sospechoso i esaki a pèrsigui e go-fast riba laman. Na momentu ku

Groningen a yega serka di e barku sospechoso, el a lansa su dos botonan rápido pa asina

obligá e go-fast pa stòp. E kuater sospechosonan a bordo di e go-fast tabata transportá en total

53 pakete ku tabatin un total di 1200 kilo di kontrabanda. E kuater sospechosonan ademas e

droga a keda entregá na Kuerpo Polisial Kòrsou ku lo sigui ku e investigashon. E kontrabanda

ku a konfiská entretantu a keda destruí.

Zr.Ms. Groningen na e momentunan aki ta nabegá komo barku patruyero di Marina Real pa

Wardakosta Karibe Hulandes. E barku ta ser desplegá pa aktua na momentunan di

operashonnan kontra droga i durante di yudansa humanitario. Ademas e ta keda desplegá

tambe pa diferente tareanan di Wardakosta den Karibe Hulandes, tal manera detekshon di

peska ilegal, delitonan ambiental i apoyo durante di akshonnan SAR (akshonnan di búskeda i

reskate).

Drugsvangst voor Zr.Ms. Groningen en Kustwacht Caribisch Gebied

Marineschip Zr.Ms. Groningen varend voor Kustwacht Caribisch Gebied, heeft in de ochtend

van 16 september een drugstransport van ruim 1200 kilo contrabande onderschept. Dit is de

14e drugsvangst voor Zr.Ms. Groningen sinds het stationsschip in april 2022 in het Caribisch

gebied vaart. Met deze vangst komt voor Kustwacht Caribisch gebied een totaal aan in

beslaggenomen drugs op ruim 10.000 voor het jaar 2022.

De Groningen kwam in actie na een notificatie van het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van

Kustwacht Caribisch Gebied. De helikopter van de Kustwacht werd direct naar de locatie van

het verdachte vaartuig gedirigeerd en achtervolgde deze op zee. Toen Groningen dichterbij het

verdachte vaartuig kwam lanceerde zij haar twee snelle motorboten om de go-fast tot stoppen

te brengen. De vier verdachten aan boord van de go-fast vervoerden in totaal 53 pakketten,

goed voor ruim 1200 kilo contrabande. De vier verdachten en de drugs zijn overgedragen aan

het Korps Politie Curaçao die de zaak verder gaat onderzoeken. De confisqueerde contrabande

is inmiddels vernietigd.

Zr.Ms. Groningen vaart momenteel als stationsschip van de Koninklijke Marine voor de Kustwacht

Caribisch Gebied. Het schip wordt ingezet om op te treden tijdens counterdrugs operaties en bij

humanitaire hulpverlening. Daarnaast wordt het ook ingezet voor diverse kustwachttaken in het

Caribisch gebied zoals het opsporen van illegale visserij, milieudelicten en de inzet tijdens SARacties.