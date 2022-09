Esaki lo ta e casonan cu lo ser trata den Sala di Corte di Prome Instancia 21, 22 y 29 di september 2022

Horario Sospechoso Acto Castigabel

08.30 J.M.A.L. A.L. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un cuchio riba 5 di december 2020, dor di hinke varios biaha na su lomba y cabez. E ta wordoacusa di a destrui bentana di un otro persona riba e mes fecha ey.

08.55 S.C.I. I. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 29 di mei 2020, dordi bise: “Ami no tin miedo di bo. Mi ta pega e t***o aki na candela, pasobra ami ta loco mescos cu N. Anto bo ta h**e cu mal hende”.

09.10 J-M.J.A.C. C. ta wordo acusa di a maltrata su mes casa riba 18 di februari 2022, dor di dal e varios biaha cu mokete den su cara a consecuencia di cual e señora a keda herida.

09.30 J.A.d.C. D.C. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 7 di oktober2020, dor di grite cu e lo hinke.

10.00 S.J.P.P. P. ta wordo acusa di a comete stalking contra un persona den e periodo di prome di november 2021 te 22 di januari 2022. Esaki dor di mandelemensahenan menazante y/of insultante via Whatsapp, dor di (despues di a wordo blokea riba Whatsapp) sigui manda e mensahenan aki via otronumber, pasa hopi biaha banda cas di e persona, graba e persona den su casy mande e videonan aki, kibra drenta e cas y horta cuchio y otro hermentnandi cushina y bisa e persona cu e mester tope pa e haya nan bek. E ta wordoademas acusa di a menaza e persona cu morto den e periodo di prome di november 2021 te 22 di januari 2022 dor di bise: “You f***ing dead” y “Boso tur mi tey mata dilanti bo f***ing cas” y “Abo ta f***ing morto, lolo” y “Tira bo mata manera klapchi cende, niun hende no sa cu lo tagunshot”.

10.45 E.A.G.T. G.T. ta wordo acusa di posesion di hennep riba 7 di mei 2022.

10.55 R.A.d.C. D.C. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 18 di maart 2022.

11.10 N.B.M.G. M.G. ta wordo acusa di a chantagea un persona, conhuntamente cu un otroof otronan, den e periodo di prome di oktober 2021 te prome di november2021.

11.40 J.J.B. B. ta wordo acusa di a menaza cuatro agente policial cu morto riba 24 di juli2021, dor di bisa nan: “Si mi tabatin mi arma awor aki, lo mi a tira boso” y di a insulta nan dor di bisa nan: “K**a bosonan ta. Boso no ta sirbi”.

13.30 R.L.B. B. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 2 di februari 2022, dor di bise via Whatsapp: “You are a dead lady soon. Go burn in Hell, bitch”.

13.50 J.B. B. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 19 di december2021, dor di mustre un cuchio y puntre si e tambe kier. E ta wordo acusa di a maltrata un otro persona riba e mes fecha aki, dor di dal e cu forza dencara.

14.25 L.B.R.L. L. ta wordo acusa di a intencionalmente maltrata un persona riba 29 di maart2022, dor di dal e den cara.

14.40 A.A. A. ta wordo acusa di a destrui telefon di un persona riba 5 di ferbuari y di a menaze cu morto, dor di bise: “Si mi haya bo cu otro homber, mi ta manda bo santana y ami ta bay cera”.

15.00 A.R.O.C. O.C. ta wordo acusa di a maltrata un persona riba 9 di april 2022, dor di dal su cabez contra stuurwiel y dal e varios biaha cu mokete na su cara y cabezy di a destrui su telefon.