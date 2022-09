Ultimo simannan pa entrega AMR 2022 sin cu mester haci un cita.

Posted in

ORANJESTAD – Pa medio di esaki, nos di Departamento diArbeidsmarktregistratie kier a informa cu nos no ta duna cita mas via e-mail, e ultimo dia cu por a entrega e AMR 2022 cu cita tabata dia 31 di augustus 2022.

Mirando cu nos ta yegando na e fecha final di AMR pa aña2022, entrante diahuebs, dia 1 di september 2022 te cu diaranson, dia 30 di september 2022 tur compania cu ainda NO aentrega nan formulario di AMR 2022 por haci esaki ainda sin tinmester di haci un cita. Orario pa entrega e AMR 2022 lo ta solamente parti MAINTA di 8:00’or am te cu 11:00’or am.

Fechanan cu lo por entrega sin cita ta: 01-09-2022 te cu30–09-2022. Orario: 08:00’or AM te cu 11:00’or AM

Departamento di Arbeidsmarktregistratie ta pidiencarecidamente pa tene e siguiente puntonan aki na consideracion pa asina nos por garantisa un servicio optimal y efectivo:

1. Mester yena e formulario nan di AMR 202 2 digital y tene na cuenta cu si e no ta getypt , nos lo no accept’e .

2. Zorg pa tur e documentonan (file complet o ) ta firma (no paraaf ) cu pen blauw .

3. E entrega di e AMR 202 2 lo ta solamente parti mainta y personal na Departamento di DPL- O’stad situa na Engelandstraat # 33.

4. Corda trece un copia di e pagina mas dilanti di e AMR 202 2 ( Checklist ), asina lo por haya un stempel cu nos a ricibi’e . (tene na cuenta cu nos no ta haci copia)

5. Lo ta bon pa saca un copia di e file complet o pa administracion propio .

6. Ta importante pa e persona autorisa cu ta bin entrega e AMR 202 2 , presenta cu un ID pa e por registra na balie .

Pa mas informacion of pa cualkier pregunta por yama nos libremente na 521-5555 of por manda nos un e-mail na: dpl.arbeidsmarktregistratie@aruba.gov.aw.