Motociclista riba quadracer a resulta herida ora ela dal fuertemente riba un auto na Fuerte

Diamars merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Fuerte, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un chauffeur saliendo for di Fuerte no a mira e quadracer biniendo for di pabao y subi caminda unda e ora ey e quadracer a bay dal riba dje. E impacto tabata fuerte unda cu e motociclista a pasa over di e auto bay cay algun meter mas pariba cu basta sla na curpa. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

