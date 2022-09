GINO GEERMAN CAMPEON TORNEO JANI BROKKE BOLA 8 60+!

Boegoeroei – Despues di dos rondo sumamente excitante, diasabra ultimo, 17 di september, cuminsando pa 5’or di atardi, tur e “survivors” nan cu a resta tabata cla pa bataya den un clima ‘tropical’ pa wak ken lo bay cas cu e copaJani Brokke Bola 8 60+. Tabata tin algun participante, mas tanto esnan cu ya sa e adres pa Huize Maristella fo’i cabes, cu tabata cana “mopper” rond cu nan a cay afo pa via di un inhusticia grandi, esta cu e organisadonan dje torneo a permiti mucho mucha “61-min” drenta den wega! Un desbentaha formal claro pa esnan cu ya caba ta bisti bril “quad-focal” pa hunga biyar! Segun nan rasonamento, sin ta p’e “inhusticia” aki, hamas nan lo por a cay afo! En todo caso, por bisa cu al fin al cabo, e berdadero guy bakia di 60+ a bay cu e copa.

Den winners round, Franklin Ruiz ta cay victima di legendario Edwin “Kwek” Chirino, y Junini Quant ta manda Gino “Concret” Geerman vloer. Siguientemente, Junini ta mustra “Kwek” cu t’e ta e “61-min” y ta manda Kwek bay sigui den losers round.

Den losers round, “Sheik” Orman ta manda legendario Buchi Briezen cas, pa despues e mes pak su maleta ora Gino Geerman dun’e su ‘KB’! Den e otro bracket di losersround, Ricky Quant ta ‘ground’ Omar Lampe, pa despues sigui victorioso contra Franklin Ruiz. E bataya cu ta sigui den losers round entre Gino Geerman contra Ricky Quantpor wordo categorisa como un berdadero wega di schaak, caminda por ultimo, Gino Geerman ta pone Ricky Quantschaakmat! E final den losers round entre Gino Geerman contra Edwin “Kwek” Chirino tambe ta bay smooth pa Gino, y dje forma aki nos ta yega p’e gran final entre GinoGeerman vs Junini Quant.

E final lo ta bay ta un double header en caso Junini perde e prome wega. Gino Geerman ta manera motor di diesel cu a keinta y sin mucho preocupacion ta gana e prome best out of 3 di Junini! Aki rabo di porco ta krul un rato, ya cu Junini ta insisti cu mester hunga di dos set ariba e otro mesa, ya cu esey t’e mesa cu e ta ‘estelar’ riba dje. Como un berdadero ‘60-plusser’, Gino ta wak e cosnan aki manera echt cos di muchanan ’61-min’, y ta bisa “no problemo, hasta la vista baby” y ta dal Junini un set mas di best out of 3 ariba Junini su mesa ‘preferi’! Dje forma aki, un dje legendarionan den biyar merecidamente ta bay cu e copa Jani Brokke Bola 8 60-plus!