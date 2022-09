Chauffeur di Nissan March ta perde control y bolter cu esaki dilanti Young Fellow.

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente unda un auto a bolter dilanti di Young Fellow, mesora a dirigi tanto polis, ambulans y tambe brandweer na e sitio. Na yegada di patruya na e sitio a bin compronde cu aki chauffeur di un Nissan March bayendo pariba lo a slip, perde control y bay bolter den e mondi pariba di Young Fellow. Afortunadamente ningun persona a resulta herida den e accidente aki pero danjo material si tabata hopi. Brandweer a bini na e sitio y a bula den accion debi cu e auto tabata saka huma. Ambulans a presenta na e sitio y a check cu un di ocupantenan si nan ta okay na e sitio mes. Mientras e otro no tabata desea assistencia medico. Ya cu no tabata tini ningun otro auto envolvi a keda na e chauffeur mes pa yama takelwagen pa por saca e auto for di e mondi.

