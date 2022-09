MINISTER ENDY CROES A HIBA PALABRA NA APERTURA DI E CONFERENCIA “STUDIESUCCES CARIBISCHE STUDENTEN”.

Oranjestad; Minister Endy Croes tabata presente na Universidad di Aruba pa apertura di e conferencia di “Studiesucces Caribische Studenten”. E conferencia ta organisa pa Universidad di Aruba. Tur aña 1600 studiante for di e parti Caribense di Reino Hulandes ta continua cu nanestudio na Hulanda. E studiantenan ta topa cu asina hopi problema durante nan estudio, cu hopi no ta alcansa finalisa nan estudio. Pa desaroya un acercamento concreto pa e problemanan aki, Aruba, Boneiro, Curaçao, Saba, Sint Maarten, Sint Eustatius y Hulanda a bini hunto di 26 pa 28 di september. Ta sondea posibildad pa haya e miho manera pa desaroya programanan di sosten cu medida concreto y structural, pa mas studiante Caribense por termina nan estudio cu exito. Durante e ceremonia di apertura Minister di Enseñansa y Deporte Endy Croes a hiba palabra:

DISCURSO DI MINISTER ENDY CROES;

Wij zijn hier samengekomen om te praten en van gedachte te wisselen over de toekomst van onze jonge mensen, in het bijzonder degenen die besluiten om hun geliefde eiland te verlaten en in Nederland te gaan studeren. De afgelopen jaren zijn er vele rapporten en publicaties geweest over het tegenvallende studiesucces van onze studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Met name het rapport Kopzorgen van Caribische studenten van de Nationale Ombudsman heeft in Nederland veel in beweging gebracht.Hierbij wil ik de heer Ron Bormans, Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam, zeker niet te kort doen, want hij durfde als eerste de “Knuppel van het tegenvallende studiesucces” in het hoenderhok te gooien. Maar tegerlijkertijd was hij degene die met enkele hogescholen het aanbod deed, om dit thema breed aan te pakken o.a samen met hogeschool Amsterdam met Nicole Spellen die hier ook aanwezig is vandaag. Samen met mijn collega’s, de Ministers van Onderwijs in het Koninkrijk, hebben wij dit aanbod dankbaar aanvaard, en de afgelopen maanden zijn de thema’s die het studiesucces raken, beter in beeld gekomen:

Enkele vragen die we eigenlijk moet stellen, Wat gebeurd er aan de:

-Voorbereiding van onze studenten “Voor de Poort”?

– Hoe is de opvang in Nederland wanneer zij “Door de Poort”stappen?

– En hoe verloopt de begeleiding van onze studenten in het hoger onderwijs “ Na de ​​ Poort”?

En daarop aansluitend het thema:

– Wat gebeurd er als de student “Uit de Poort” verdwijnt, wanneer hij/zij is afgestudeerd of helaas zijn studie stopt?

Met tenslotte het vijfde en laatste thema:

– Wat kunnen wij doen om de student binnen het Koninkrijk met andere opleidingsinstellingen kennis te laten maken?

Oftewel: Wat kunnen we doen aan de mobiliteit ”tussen Poorten”?

In de project organisatie van de Regiegroep Studiesucces zijn de volgende thema’s gekozen die soms over meerdere Poorten gaan:

1.​Studiekeuze en studieloopbaan ontwikkeling

2.​Studiecultuur en taal

3.​Ontvangst en begeleiding

4.​Integrale informatievoorziening

5.​Koninkrijksmobiliteit

De komende twee dagen zult u zich over deze thema’s buigen en ik ben benieuwd welke resultaten daar uit zullen komen.

Maar ik wil graag nog een stap verder gaan. Ik wil iets zeggen over de kracht van Het Koninkrijk.

In een wereld waarin samenhang en krachtbundeling bittere noodzaak zijn, ben ik blij dat wij elkaar op positieve wijze willen versterken en daarom wil ik even ingaan op de context van onze studenten.

Met alle uitdagingen waarmee jongeren tegenwoordig te maken hebben, ben ik diep onder de indruk van degenen die het lukt om als student in Nederland succesvol te zijn. Derealiteit is echter ook dat wij, als kleine landen binnen het Koninkrijk, momenteel niet voldoende banenperspectief bieden voor onze studerende kinderen. En dat is juist wel waar we naartoe willen groeien, zodat zij ook weer terug kunnen keren naar Aruba en gebruik kunnen maken van hun opgedane kennis. Dat onze jongeren hun passie vinden in een opleiding, academisch of een beroepsopleiding en vervolgens vreugde vinden in hun werk, met een passend inkomen. En zelfs als die toekomst voor hun in Nederland ligt, dan hebben wij met elkaar het Koninkrijk versterkt.

Dat neemt niet weg dat we naar een oplossing moeten zoekenvoor het fenomeen dat een studieschuld de terugkeer van onze studenten beperkt. Want net zoals een “brain drain” richting Nederland het Koninkrijk versterkt, doet hun terugkeer naar ons eiland als “brain gain” hetzelfde voor ons Koninkrijk. En wanneer wij zover komen om onze verbondenheid als één Koninkrijk te accepteren en te stimuleren, zal onze krachtenbundeling tot wonderen leiden. Immers, tijd en afstand maken dankzij alle digitale mogelijkheden tegenwoordig niet veel meer uit.

En onze afgestudeerde student die in Nederland besluit te blijven wonen, kan dankzij de techologie, op afstand, goede dingen terugdoen voor zijn geboorteland.

Maar om dit te kunnen realiseren, zullen we veel concreter moeten zijn in de randvoorwaarden die hiervoor noodzakkelijk zijn, met name:

1. De opvoeding en de vorming van onze kinderen

2. Onderwijs dat stimulerend is voor de persoonlijke vorming en het zelfvertrouwen

3. Een veilige thuisomgeving met vangnetten voor de minder bevoorrechte kinderen

4. Het stimuleren van een gezond lichaam en een gezonde geest (bijvoorbeeld door middel van sport)

5. Maar bovenal, het hebben van respect voor elkaar, het kunnen begrijpen van emoties van anderen, het tonen vanbezorgheid aan anderen en de bereidheid om hulp te bieden.

Hoewel een weg soms lang kan lijken, leven wij tegelijkertijd in een moderne wereld met veranderingen die heel snel gaan. Daarom is samenwerking niet alleen een kunst maar nu een must. Together we stand, divided we fall!

Tot slot:

Denk aan Agenda 2030 en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen met name # 4 die staat voor onderwijs;Denk aan de 21ste eeuwse vaardigheden; 4C’s: Communication (communicatie), Colaboration (Samenwerking), Critical thinking (kritisch denken),Creativity (creativiteit).

Laat deze “4C’s” de koers en het kompas zijn gedurende deze conferentie, met licht op de kracht van het Koninkrijk, in het belang van onze kinderen en voor een betere toekomst van onze studenten.

Ik wens u een goede samenwerking toe de komende dagen.