Minister Endy Croes: PALABRANAN DI PABIEN NA PROFESOR DR. VIOLA HEUTGER.

ORANJESTAD: Diamars anochi den Aula di Universidad di Aruba Minister Endy Croes hunto cu Prome Minister di Aruba Evelyn Wever- Croes a presencia e momento historico y special unda cu pa prome bes un rector ta wordooficialmente instala como profesor “chair of Translingual practices in educational and professional context” na e academia.

Mandatario di Enseñansa tabatin e honor di hiba un discurso pa presenta profesor dr. Viola Heutger kende ta actual rector di Universidad di Aruba como profesor. Dr. Heutger a presenta su lectura cu a dune e titulo di profesor; “Aruba, An island in a sea of languages”, un tema sumamente interesante. Dr. Heutger a elabora hopi di idioma, kico ta e importancia pa haya educacion den bo idioma materno. Como tambe dr. Heutger a conta di su historia caminda e la bay Universidad na Italia, Turkia, Alemania y Belgica pues tin un amplio trayecto y experticio den e materia. Profesor Heutger a enfatisa cu estudionan cientifico a comproba cu ora aplica e lenga materno durante e prome añanan di scol basico, lo yuda muchanan hopi mas den nan desaroyo. Pronto un maneho diidioma mester wordo scogi pa Aruba y pa futuro. Pues e lectura sigur lo aporta hopi bon den e discusion aki pa cu e decisionnan grandi cu nos tambe como isla chikito tin cu tuma den e lunanan nos dilanti.

Minister Endy Croes ta felicita dr. Viola Heutger cu e titulo aki como tambe tur esnan rond di dje cu a dune sosten, desde e directiva di Universidad di Aruba y tur su coleganan. E dignatario a enfatisa cu lo sigui sostene profesor Heutger. Universidad di Aruba tin un excelente rector como profesor.