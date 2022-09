DI DOS ROUND ROBIN DI FEBIAR TA ON!

Tanki Leendert – Federacion di Biyar Arubiano (FEBIAR) ta anuncia cu e torneo anual di biyar bola 8 ta drenta den su di dos fase, esta su di dos round robin, e diabierna awor 30 di september n’e palacio di biyar aya na Tanki Leendert. Dos wega candeloso ta ariba schedule! Na prome mesa, Steelers BT bou guia di “Le Bon Bon” Evertsz lo enfrenta e gang di cacho brabo, nada menos cu Mad Dogs BT! Wanta duro, pasobra “le Bon Bon” conoce e manada di cacho brabo bon bon!

Na di dos mesa lo ta bay tin e clasico team di tur tmp, Barracuda BT, kendenan bou guia di Aaron “The Baron” Franken lo enfrenta nada menos cu e team cu a “wake up and smell the coffee”, esta Mongoose BT, kendenan ultimo sensacionalmente a demonstra un y tur cu nan no ta “zomaar een team”!

Pues shonnan amante di biyar “old school”, yega diabienaawor n’e palacio di biyar na Tanki Leendert pa 8’or di anochi pa presencia otro anochi “laaaaargo” di tension y emocion, ora cu Steelers purba pone bosal pa Mad Dogs, y e Mongoosenan drenta lama brabo pa gara e Barracudaferoz! Entrada ta completamente gratis y e bon ambiente y amabilidad totalmente por nada! Yega!