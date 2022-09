Condena ambtenaarnan di polis

Posted in

Awe Corte den prome instancia a condena e agentenan policialD. y De M. pa un castigo condicional relaciona cu malversacionna pia di trabao y maluso di autoridad. De M. a wordo condenaademas pa violacion di secrecia di trabao. Huez a declara tur dos liber di tuma soborno.

E sospechoso D. a wordo condena pa un castigo di 6 lunacondicional y un tempo di prueba di dos aña. E sospechoso De M. a wordo condena pa 9 luna condicional y un tempo di pruebadi 2 aña.

Ta trata di un caso di 2018, caminda e dos ambtenaarnan di polisa wordo condena di aplica medionan y actonan di investigacion, cu no tabata legitimo of no tabata de acuerdo cu ley y cu afspraaknan interno.



Veroordeling politieambtenaren

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg de politieambtenaren D. en De M. veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege verduistering in dienstbetrekking en misbruik van hun bevoegdheden. De M. is daarnaast veroordeeld vanwege de schending van het ambtsgeheim. Beiden zijn door de rechter vrijgesproken van het aannemen van steekpenningen.

De verdachte D. is veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en de verdachte De M. tot een voorwaardelijke straf van 9 maanden met een proeftijd van 2 jaar.

Het betreft een zaak uit 2018, waarbij de twee politieagenten werden beschuldigd van het inzetten van opsporingsmiddelen en handelingen, die niet rechtmatig waren of in overeenstemming met de geldende interne afspraken.