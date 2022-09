Cruise Symposium 2022 Enfocando riba experiencia y producto pa nos bishitantenan

Den presencia di algun miembro di parlamento, Minister di Turismo, Hunta di Supervision di A.T.A., CEO di A.T.A., CEO di APA, CEO di AHATA, ekipo di A.T.A. y socionan di industria crucero, a efectuaotro edicion di ‘Cruise Symposium’ riba Dia Mundial di Turismo den ballroom di Aruba Marriott Resort & Stellaris Casino. Touch of Steel a ricibi tur participante cu musica di steelpan. Minister Oduber, CEO di A.T.A. y CEO di APA a hiba palabra na esan presente, sigui pa un presentacion di ‘Aquila Center for Cruise Excellence’, un socio di A.T.A. den e industria crucero.

Ronella Croes, a papia di strategia y proyectonan pa turismo engeneral y despues a enfoca riba e industria crucero. Mester bisa cu pa e industria aki e crisis a trece cu n’e su mesun set di desafiio y e industria aki a rekiri un tempo adicional pa re-inventa su mes promecu cuminsa di nobo. A pasa casi 15 luna entre e momento cu e ultimo crucero cu a sali na maart 2020 te na e yegada di e prome crucero cu pasahero na juni 2021. Ta mira cu e cantidad di pasahero riba e cruceronan ta subiendo tambe, pues un recuperacion den cantidad di pasahero ta evidente.

E cantidad di crucero cu a yega nos puerto den zomer tabata menoscu na 2019, sinembargo, Allure of the Seas, a yuda recupera cantidaddi bishitante den zomer substancialmente. A realisa hopi esfuersodurante varios aña pa nos waf ta cla p’asina ricibi barco crucero di e ‘Oasis Class’, pero ta remarcabel cu ta durante un aña di pandemianos tabatin e oportunidad di ricibi Allure of the Seas, nos promebarco di ’Oasis Class’, na mei di e aña aki. Ta trata aki di e cruceronan mas grandi na mundo. Esaki sin duda ta un tremendo“show case” pa demostra e confiansa cu e industria tin den e ‘marca’ y alabes e balor cu tin p’e ‘marca’ aki cu yama Aruba. E balor p’emarca aki tambe ta destaca, si considera e echo cu Aruba ta competidi cerca cu no solamente mas destinacion sino tambe cu e islananpriva di algun di e lineanan crucero den termino di atraccion y satisfaccion. Maske cu ainda ta bou di e cifranan di 2019, e recuperacion ta rib’e bon caminda, cu un recuperacion premira na80% pa 2022 y entre 90% y 100% pa 2023.

E impacto economico di turismo crucero ta algo cu Aruba Tourism Authority, Aruba Ports Authority y Ministerio di Turismo ta midi periodicamente. Pa loke ta trata e proyeccion pa aña 2023, ta premiracu e lo surpasa esun di 2019. Un estudio recien, realisa pa e University of Central Florida pa A.T.A, a descubri cu un aumento di 1% den ganashi pa turismo ta conduci na un aumento di 0.6% den e nominal GDP. Pues ta esencial pa ofrece experiencia nobo comotambe productonan si nos kier sigui supera e expectativanan di nosbishitantenan y na mes momento aumenta nan gasto riba nos isla.

A.T.A. lo sigui enfoca den e oferta di producto y a traves di e programanan educativo ta spera pa stimula tambe e proveedornan di actividad y atraccion local pa nan por traha mas hunto y presentaexperiencia unico y nobo. Di banda di A.T.A. lo sigui traha ribaproyectonan manera e Seroe Colorado Master Plan, e set up trails pa mountain bike, como tambe e area di Bushiri cu tambe lo ricibi e atencion necesario.

Un otro proyecto importante pa A.T.A. ta e Aruba Signature Experiences. Recientemente a anuncia e di dos rond di Aruba Signature Experiences y e participantenan por registra prome cu dia 5 di october.

“Nos tin hopi oportunidad pa fortalece nos industria di crucero, a traves di nos asociacionnan cu partnership cu interes internacionalmanera FCCA (organisacion di crucero) y liñanan di cruceroindividual, pero loke ta mas importante, cu stakeholders local maneraMinisterio di Turismo, A.P.A., operadornan turistico, taxi, Cuerpo Policial Aruba, Departamento di Tranporte Publico (DTP) y tur e demas empresanan cu ta parti di e industria aki”, di acuerdo cu Ronella Croes.