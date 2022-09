Cafe The Foyer na Cas di Cultura awor ta ofrece menu saludable cu nombernan di artistanan local renombra

Posted in

Diabierna 30 di september a lansa den esfera festivo Cafè The Foyer na Cas di Cultura. Den e afan di habri su portanan pa mas publico y provee mas variedad di opcion di desayuno y lunch den bario y den Oranjestad, Cas di Cultura a dicidi di introduci un concepto nobo den e ramo di cuminda liviano.

E toke cultural lo wordo duna door di ofrece un esfera ameno pa sinta, den foyer di Cas di Cultura, y na mes momento tin un conexion cultural den e concepto di e menu. Pa esaki a dicidi di duna baluartenan y pilarnan di Cas di Cultura un lugar riba nos menu. Nos ta hopi honra cu nan a gusta e idea aki. Pues orguyosamente nos ta presenta ‘Juff Maybe’s Melody’, ‘Diana’s Grand Jeté’ y ‘Rufo Wever’s Pan Cayente’, ‘The Hopmans-Bryson’, ‘Vale’s Laughing Tuna’, ‘Classic Jan Beaujon’ y ‘Caricia’. Succesivamente nombra na nos Arubianonan famoso Maybeline Arends-Croes, Diana Antonette y Rufo Wever. E menu lo consisti principalmente di sandwich y salada bunita presenta y pa tur sabor, esta pa esun cu ta come vegano te cu esun cu ta come carni of pisca. Cada tanto tempo lo cambia e menu tambe pa reconoce otro figura importante di nos tarima cultural

Café The Foyer por wordo bishita di Dialuna pa Diahuebs di 9am pa 3pm y Diabierna nos ta rek’e te den weekend di 9am pa 8pm ! Un biaha pa luna riba Diabierne lo tin entretenimento tambe.