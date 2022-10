[VIDEO] Ex den un Toyota Passo cora a pasa coy pertenencianan di dama y bay cu esakinan

Posted in

Diasabra madruga a drenta informe di cu un ex cu lo tin un arma di candela den su poder a pasa coy pertenencianan di un dama y a bay cu esakinan e ex lo ta coriendo den Nuñe, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na e mesun momentonan ey un patruya cu a bay subi caya a mira cu e auto Passo ta dilanti warda y polis tabata papiando cu e sospecho y ora a mira mas polis yega ela cuminsa core na pia bay laga e auto habri cu yabi y hasta tas cu basta placa aden. Polis a core su tras y a wak e core bula cura di compleho di apartamento tras di e supermercado chines na Boegoeroei y despues a perde for di bista. Basta rato despues a logra topa e homber pero como cu e y e dama ta bebi y niun di nan kier entrega keho ni duna cuenta na polis a tuma e desicion pa den oranan di dia nan dicidi kiko nan lo haci.