Banco Central di Aruba a pone condicionnan nobo pa C.A.P.A.

Na november 2021 Banco Central Aruba ( BCA) a haci su evaluacion ‘on site’ y den cuadro di esaki na januari ultimo CAPA a ricibi for di BCA un carta na unda ta duna CAPA instruccion pa actualisa diferente di su politicanan, hasi cambio den nos statuto y percura pa cierto funcionnan ta presente. Esaki nan ta manera Compliance, Money Laundering Reporter, Riskmanager. Un ke otro, di acuerdo cu reglanan stipula pa BCA.

Pa cu esaki CAPA a haya diferente deadlines pa diferente aspecto nan den CAPA. Hunto cu e hecho cu nos a cumpli cu tur exigencia, tambe nos a tene reunionnan cu BCA pa splica tur loke nos como cooperativa a bin ta haciendo.

Manera nos a informa den nos ultimo Reunion General di dia 23 september ultimo, cu diabierna 30 september 2022 Directiva lo ta bai tin un reunion atrobe cu BCA.

Den cuadro di esaki, Directiva ta informa cu e reunion a bai den bon ambiente unda BCA a reconoce cu CAPA a cumpli cu tur exigencia, cu nan ta contento cu e desaroyo positivo y sigur mirando cu nos Cuenta Anual 2021 ta re-enforza nos posicion mas ainda.

Directiva di su banda tambe a mustra cu e desaroyo di 2022 te cu awor no ta nada diferente, al contrario e ta prueba mas ainda cu CAPA ta fuerte !.

Mirando tur esaki, BCA a duna di conoce cu di nan banda nan ta duna luz berde pa CAPA sigi duna tur su servicionan na miembronan inclusive prestamo. Pa cu reparticion di ganashi tambe nos a keda cla, después di un splicación amplio di e dirección cu e cooperativa ta bayendo..

E formalisacion di e desionnan ta tuma lugar den e simannan nos dilanti.

Directiva di CAPA ta gradici tur esnan cu a keda hunto cu nos den e proceso aki cu nos sa cu tabata uno fastioso, principalmente pa nos miembronan. Mas ainda un danki na esnan cu a kere den e directiva y sa cu nos ta trahando duro y ta pesey tambe, nos a logra.

Un biaha mas a keda demostra cu miho bo ta na e banda pa pensa hunto y yuda otro, cu crea divicion y keda bo so para. Pa directiva tur expresion baho y sin sentido ta keda pa loke cu e ta. Nos ta sigi enfoca riba loke ta importante y accepta cu den e proceso aki tin hende ya no ta pas mas, si e no kier sigui cu e progreso.

Nos ta pidi miembronan pa keda pendiente pa e dia cu CAPA ta full cla pa duna servicio di prestamo. Un saludo cooperativista

Directiva CAPA

Aruba, 1 oktober 2022

