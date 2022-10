Posted in

Diasabra anochi a drenta informe di un accidente dilanti Talk of the Town, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un pick-up bayendo pariba mester a para diripiente pa un peaton crusando riba e zebrapad y e B.M.W. su tras net net a logra para tambe pero e auto tras di e B.M.W. si no a logra para na tempo a bay dal tras di e B.M.W. y a manda esaki dal tras di e pick-up. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.