Diadomingo madruga a drenta informe di un problema di famia na Gasparito, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un problema di pareha unda cu e dama a yega cas burachi y no sa unda ela laga e auto. Polis a pidi e dama pa e number di auto pa busca esaki pa e dama pero e dama mes a bisa cu esey no ta necesario. Mirando e actitud no cooperativo e patruya a sigui su caminda.